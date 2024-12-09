Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил RFID-решение для систем пожаротушения

Производитель российской микроэлектроники завод «Микрон» разработал RFID-решение для мониторинга и контроля состояния средств пожаротушения на промышленных предприятиях. Предприятие уже внедрило и протестировало новую технологию на своем производстве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

Разработка позволяет дистанционно считывать информацию о противопожарном оборудовании и сокращает процедуру регулярного осмотра огнетушителей, помогает определить, какие из них нуждаются в обслуживании или замене, а также контролировать их перемещение внутри компании.

«В ОЭЗ «Технополис Москва» разработкой и производством микроэлектроники занимаются около 40 компаний. Предприятиям присвоен статус резидента столичной ОЭЗ, который дает значительные налоговые льготы и позволяет инвестировать в собственное развитие и разработку передовых решений. В ассортименте резидента ОЭЗ Москвы представлено более 200 видов RFID-меток, предназначенных для маркировки объектов с различными функциональными требованиями, особенностями материалов и условиями эксплуатации. В числе последних решений – RFID-метка для учета систем противопожарной безопасности. Технология позволяет отслеживать жизненный цикл средств пожаротушения – от момента покупки и хранения до утилизации», – сказал Анатолий Гарбузов.

Коробочное решение «RFID-инвентаризация» - полностью отечественная разработка, основанная на российских технологиях. Оно включает в себя набор самоклеящихся меток для самостоятельной маркировки объектов, считыватель, обеспечивающий автоматизированный учет материальных ценностей, а также соответствующее программное обеспечение.

«Метки отлично проявили себя в кейсе мониторинга огнетушителей и считываются с расстояния до четырех метров при их размещении на металле. У нас уже разработана и производится целая линейка меток различной конфигурации для обеспечения промышленной безопасности под технические требования заказчика», – отметил директор по продажам RFID и ИТ АО «Микрон» Василий Власов.

Новая разработка уже внедрена в промышленную инфраструктуру завода «Микрон». Каждый огнетушитель, учет которых ранее велся вручную, оснащен RFID-меткой с уникальным номером собственного производства. Это помогает повысить уровень безопасности на предприятии и предотвращает чрезвычайные ситуации.

«Собственная RFID-лаборатория позволяет заводу разрабатывать решения для выполнения самых разнообразных задач. Ежегодно предприятие производит свыше 30 новых типономиналов радиочастотных изделий. Многие из этих решений не имеют аналогов на российском рынке. К примеру, в прошлом году предприятие выпустило метку для удаленной идентификации бурильных и насосно-компрессорных труб», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.