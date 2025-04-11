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Высокоскоростной 4G «поселился» в пригороде Томска

Жители коттеджного поселка Родионово могут по достоинству оценить увеличенную скорость передачи данных в своих смартфонах. После запуска «МегаФоном» нового телеком-оборудования она достигает 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В настоящее время территория поселка активно застраивается, прирастая новыми домами и жителями. В будущем здесь появятся детский сад, школа, магазины, кафе и другие объекты социальной инфраструктуры. Ранее в Родионово не было собственной базовой станции, поэтому связь была не такой устойчивой и надежной, как после ее установки. За счет комбинирования низких и средних диапазонов, инженерам удалось обеспечить уверенное покрытие LTE-сети, высокую скорость мобильного интернета и стабильную передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Абоненты оператора могут за считанные секунды скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, в удобное время оплачивать счета, получать государственные услуги, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Как правило, за город переезжают семейными люди с детьми, которые устали от суеты и хотят спокойной жизни на природе. И наша задача сохранить «цифровой» комфорт мегаполиса. Построенная базовая станция закроет потребности жителей коттеджного поселка в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате, самореализации и многом другом. Кроме того, улучшение качества связи почувствуют в близлежащих от Родионово садовых товариществах и микрорайоне Каменка», – сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Развитие телеком-инфраструктуры в Родионово расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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