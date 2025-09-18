Разделы

Три «малых» села Томской области получили современное покрытие LTE

Жители Иловки Зыряновского района, Теки Кожевниковского района и Новоюгино Каргасокского района получили доступ к мобильному интернету 4G и голосовым звонкам по технологии VoLTE. «МегаФон» стал первым оператором связи, который построил базовые станции в этих населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь около 1000 человек, проживающих в селах, могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми и стриминговыми сервисами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Покрытие LTE-сети как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных. Согласно замерам, сделанным инженерами компании, в Иловке и Теке ее максимальные значения достигают 50 Мбит/с, а в Новоюгино еще выше – 150 Мбит/с.

Мобильный интернет открыл для абонентов «МегаФона» новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удаленной работы. В селах есть школы и библиотеки. Благодаря наличию 4G-сигнала работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для детей, а ученикам — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

«Когда на «цифровой карте» региона появляется новая локация с доступом к мобильному интернету, у людей, проживающих на ее территории, повышается уровень комфорта и уровень жизни в целом. Особенно, это касается сельской местности, где смартфон зачастую является единственным способом связи с внешним миром. До запуска телеком-оборудования в Иловке, Теке и Новоюгино частично была сотовая связь в стандарте 2G, но звонить местные жители могли только на открытой местности. А сейчас им доступны голосовые вызовы по современной технологии VoLTE из любой точки населенного пункта. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом», – отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Строительство базовых станций стало возможным благодаря поддержке региональных властей и участия оператора в программе «Скидка на спектр», направленной на обеспечение современной связью и мобильным доступом к интернету населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек.

