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В двух деревнях Томской области появился 4G-интернет

Стабильная голосовая связь и быстрый интернет впервые заработали в двух деревнях Томской области – Астраханцево в Кожевниковском районе и Оськино в Шегарском районе. «Мегафон» стал единственным оператором, который запустил современные услуги связи на данной территории. Теперь жители и владельцы садовых участков смогут следить за новостями, слушать музыку онлайн, смотреть в интернете новые фильмы и сериалы. В двух населенных пунктах проживает менее 50 коренных жителей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Деревни находятся в нескольких километрах друг от друга на правом берегу реки Обь. Этот район считается экологически чистым и живописным. Здесь располагаются садовые товарищества – горожане приезжают сюда, чтобы побыть в тишине и стать ближе к природе. С появлением связи можно использовать любые цифровые услуги, общаться с родными, делиться фото урожая или находить новые рецепты заготовок в интернете.

Базовые станции оператора работают в стандартах 2G и 4G, обеспечивая уверенное голосовое соединение и скорость передачи данных до 30 Мбит/с. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию населенных пунктов, а абоненты могут пользоваться телеком-услугами как на улице, так и внутри помещений.

Строительство сети проходило в рамках собственного инвестиционного проекта оператора.

«С начала года ежемесячный объем интернет-трафика на сельских территориях Томской области вырос на 17%, а число интернет-пользователей в 1,6 раза. Мы видим, что жители небольших населенных пунктов уверенно осваивают онлайн-сервисы, используют новые возможности для общения и отдыха. Владельцы дачных и садовых участков, выезжая на природу, не готовы отказываться от мессенджеров, видеоплатформ и социальных сетей, поэтому мы обеспечиваем привычный уровень телеком-услуг в загородных локациях», - сказал директор «Мегафона» в Томской области Марк Малахов.

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Маркет

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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