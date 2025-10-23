Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Туристическая деревня Головина в Томской области получила 4G-покрытие «МегаФона»

Абоненты «МегаФона» в деревне Головина Томской области впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовым звонкам. Преимущества цифровизации оценят не только местные жители, но и приезжие. Населенный пункт развивается как туристско-рекреационная зона и становится все популярнее для поездок и отдыха.

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» в регионе стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке департамента цифровой трансформации областной администрации. Программа направлена на обеспечение мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет малых населенных пунктов. К таким локациям относится и деревня Головина, в которой постоянно проживают более 200 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт могут решать повседневные задачи онлайн: оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки, получать госуслуги, записываться к врачу или оплачивать налоги, не выезжая в районный центр. Емкости сети достаточно для работы, обучения, видеосервисов, и для общения в соцсетях и мессенджерах.

Кроме местных жителей сотовой связью смогут пользоваться туристы. Деревня расположена всего в 18 километрах от Томска и подходит для коротких поездок на выходные. Здесь работает клуб здорового образа жизни, где можно арендовать снегоходы или квадроциклы, заняться зимним кайтингом, прыгнуть с парашютом, прогуляться по хвойному лесу и подышать свежим воздухом. Головина также является конечной точкой самодеятельного маршрута «К Эвересту Обь-Томского междуречья». Благодаря устойчивому сигналу 4G гости и местные жители смогут строить треки онлайн, пользоваться навигацией, делиться геолокацией, вести прямые эфиры, отправлять фото и видео в режиме реального времени, а при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Мы хотим, чтобы связь работала там, где люди живут, работают, растят детей и встречаются с друзьями — не только в городах, но и в небольших деревнях. Поэтому мы системно расширяем сеть: обновляем базовые станции, оптимизируем частоты, а в ряде случаев, как здесь, подключаемся к инфраструктуре коллег по отрасли. За время участия в проекте нашей связью в регионе обеспечены уже 29 «малых» населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В России массово блокируют сотовые номера. Кто виноват

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Импортозамещение за свой счет. Российских производителей базовых станций скоропостижно отрежут от госфинансирования

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще