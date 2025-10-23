Туристическая деревня Головина в Томской области получила 4G-покрытие «МегаФона»

Абоненты «МегаФона» в деревне Головина Томской области впервые получили доступ к мобильному интернету и голосовым звонкам. Преимущества цифровизации оценят не только местные жители, но и приезжие. Населенный пункт развивается как туристско-рекреационная зона и становится все популярнее для поездок и отдыха.

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» в регионе стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке департамента цифровой трансформации областной администрации. Программа направлена на обеспечение мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет малых населенных пунктов. К таким локациям относится и деревня Головина, в которой постоянно проживают более 200 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь владельцы «зеленых» SIM-карт могут решать повседневные задачи онлайн: оплачивать коммунальные услуги, совершать покупки, получать госуслуги, записываться к врачу или оплачивать налоги, не выезжая в районный центр. Емкости сети достаточно для работы, обучения, видеосервисов, и для общения в соцсетях и мессенджерах.

Кроме местных жителей сотовой связью смогут пользоваться туристы. Деревня расположена всего в 18 километрах от Томска и подходит для коротких поездок на выходные. Здесь работает клуб здорового образа жизни, где можно арендовать снегоходы или квадроциклы, заняться зимним кайтингом, прыгнуть с парашютом, прогуляться по хвойному лесу и подышать свежим воздухом. Головина также является конечной точкой самодеятельного маршрута «К Эвересту Обь-Томского междуречья». Благодаря устойчивому сигналу 4G гости и местные жители смогут строить треки онлайн, пользоваться навигацией, делиться геолокацией, вести прямые эфиры, отправлять фото и видео в режиме реального времени, а при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Мы хотим, чтобы связь работала там, где люди живут, работают, растят детей и встречаются с друзьями — не только в городах, но и в небольших деревнях. Поэтому мы системно расширяем сеть: обновляем базовые станции, оптимизируем частоты, а в ряде случаев, как здесь, подключаемся к инфраструктуре коллег по отрасли. За время участия в проекте нашей связью в регионе обеспечены уже 29 «малых» населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.