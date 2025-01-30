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В Томской области в четыре раза вырос спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций

ПАО «МТС» зафиксировала четырехкратный рост подключений к российской платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» среди организаций Томской области в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми активными пользователями платформы стали организации из сферы образования (66% от всех сессий), на втором месте ИТ-компании (13%), на третьем – госучреждения (9%). Чаще всего платформу использовали для проведения дистанционных встреч и вебинаров, которые отличались широким разбросом по времени – с 9 до 22 часов, при этом пик активности был зафиксирован в районе 17 часов.

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Трендом 2024 г. стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Самой популярной оказалась функция размытия или замены фона. Ее выбирает каждый второй пользователь платформы. Востребованы были также функции автоматической расшифровки (22% случаев применения ИИ) и шумоподавление (13%). Также пользователи часто прибегали к формированию кратких итогов онлайн-встреч, что позволяло не смотреть видеозапись целиком, а сфокусироваться на главных тезисах.

«Тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется, а значит спрос на отечественные сервисы для бизнес-коммуникаций будет и дальше расти. В Томской области нашими главными пользователями стали образовательные учреждения – и это не удивительно, учитывая специфику нашего региона. Помимо оптимизации образовательного процесса, «МТС Линк» предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать персональные данные, при этом имеет высокий уровень защищенности», – сказал директор филиала МТС в Томской области Антон Гриднев.

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