МТС обеспечит «цифровой комфорт» для гостей международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечит качественной мобильной связью, быстрым мобильным интернетом и необходимыми цифровыми сервисами участников и гостей самого масштабного праздника Томской области. С этой целью на территории парка «Околица» было установлено дополнительное мобильное телеком-оборудование МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2023 г. фестиваль примет более около 240 мастеров из 50 регионов России и 12 стран – столяров и резчиков по дереву, керамистов и кузнецов. В течение нескольких дней на территории парка пройдут мастер-классы, ярмарки, гастрономический фестиваль и концертные программы, которые по ожиданиям организаторов посетят свыше 150 тыс. участников и гостей. В режиме реального времени они смогут онлайн делиться впечатлениями от мероприятия в мессенджерах и социальных сетях.

«Фестиваль народных ремесел «Праздник Топора» за долгие годы своего существования стал одним из самых известных, массовых и ожидаемых событий Томской области. Подтверждение тому – его посещаемость. В 2023 г. традиционно ожидается большое количество гостей и участников. По нашим подсчетам интернет-трафик в зоне проведения мероприятия вырастет минимум в 10 раз. Мы заранее подготовились к нагрузке и оптимизировали свою сеть таким образом, чтобы и гости, и участники могли пользоваться привычными цифровыми сервисами – мессенжерами, соцсетями и банковскими приложениями», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Праздник Топора — ежегодный фестиваль, в рамках которого проходят конкурсы по скоростной резке, конкурс столяров и резчиков по дереву, керамистов и кузнецов. Фестиваль посещает в среднем более 150 тыс. человек. «Праздник Топора» по праву можно назвать одним из брендов Томской области и главным мероприятием года в области возрождения традиций сибирского деревянного зодчества.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.