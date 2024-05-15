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Редкие книги и документы Томской области оцифруют на «ЭларСкан»

В Томской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина начнут оцифровку на новом планетарном сканере «ЭларСкан А1-600КС». Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Газетные архивы, редкие книги, коллекции фотографий и другие ценные материалы оцифруют на новом отечественном сканере. Созданные цифровые копии пополнят электронную библиотеку Томской областной универсальной научной библиотеки и будут доступны читателям на сайте elib.tomsk.ru.

В учреждении отмечают, что приоритетное направление электронной библиотеки — краеведческое. Здесь представлены разнообразные материалы по истории, культуре, литературе, географии, образованию Томска, Томской области (губернии) и других регионов Сибири. Это цифровые копии книг, газет, журналов, статьей, карт, рукописей, изоматериалов и т. д. Целью является создание цифрового полнотекстового ресурса Томской области, и новый широкоформатный «ЭларСкан» поможет пополнить электронную библиотеку новыми материалами формата А1+. «ЭларСкан А1-600КС» предназначен для быстрой и удобной оцифровки книг, чертежей, карт, газет, журналов, афиш, картин, толстых подшивок весом до 50 кг, разнообразных текстовых и графических документов. Специалисты библиотеки отмечают, что наличие V-образной моторизованной колыбели с изменяемым углом раскрытия позволяет бережно сканировать книжные памятники и другие книги из редкого фонда библиотеки с неполным раскрытием, гарантируя сохранность изданий с ветхими листами. Сканер обеспечивает высокое качество цифровых копий с оптическим разрешением 300-800 dpi.

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Сотрудники отдела электронной библиотеки Пушкинки уже прошли обучение работе с новой техникой, а это значит, что совсем скоро все, что будет оцифровано на новом оборудовании станет доступно всем читателям, – говорится на сайте учреждения.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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