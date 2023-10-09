ИИ научили искать наночастицы, токсичные только для рака

Химики из ИТМО разработали ИИ-платформу для поиска наночастиц, избирательно токсичных к раковым клеткам. По словам ученых, система сэкономит время и ресурсы для синтеза частиц, а также поможет уменьшить побочные эффекты от противораковой терапии. Исследование опубликовано в журнале Small. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Неорганические наночастицы используют для доставки лекарства к раковым клеткам. Кроме того, они уменьшают негативное действие препарата на здоровые клетки организма, увеличивают его растворимость и даже сами могут разрушать опухоль. Однако этот способ далек от совершенства — некоторые частицы токсичны не только для больных, но и для здоровых клеток. К тому же, синтез и анализ наночастиц — дорогой и трудоемкий процесс.

Ученые Центра искусственного интеллекта в химии научного кластера SCAMT университета ИТМО придумали, как решить проблему с помощью машинного обучения. Они научили систему прогнозировать токсичность наночастиц на основе их параметров — размера, заряда, состава и характеристик поверхности. С помощью генетического алгоритма, который имитирует эволюционный отбор, платформа генерирует наночастицы, токсичные только для раковых клеток. Причем она ищет как новые частицы, токсичные для конкретного типа опухоли, так и рассчитывает избирательное воздействие уже синтезированных веществ.

Несмотря на то что ML-решения уже давно помогают предсказывать токсичность наночастиц, ученые ИТМО впервые использовали для этой цели генетический алгоритм. Производительность новой модели оказалась выше, чем у других. Кроме того, она способна отображать степень токсичности наночастиц для конкретных клеток в процентах.

Работоспособность своего решения химики проверили на базе данных других исследователей — в ней были описаны результаты экспериментов с наночастицами и клетками рака печени, яичников и кожи. Всего они проанализировали 3700 записей.

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«Больные раком испытывают много страданий во время лечения, поскольку большинство лекарств не являются целевыми и вызывают побочные эффекты. Наша платформа подходит химикам-экспериментаторам, которые синтезируют наночастицы для терапии. С ее помощью они могут проверить уже синтезированные образцы для дальнейшего использования. Также она подойдет и биологам, которые ищут новые лекарства. Они смогут проверить возможность избирательного воздействия наночастиц на конкретную линию раковых клеток без лишних экспериментов», — объясняет Сусан Джьякхво, первый автор статьи, аспирант второго курса химико-биологического кластера SCAMT университета ИТМО.

Сейчас ученые адаптируют систему отбора наночастиц для борьбы с бактериями и грибками. Они считают, что это позволит решить проблему устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

Исследование выполнено в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».