Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Ученые НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург займутся разработкой отечественных микролазеров

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург из Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники получили грант в семь млн руб. на создание энергоэффективных микролазеров, которые станут основой для развития искусственного интеллекта и квантовых вычислений в медицине, экологии и точных науках. Проект под руководством кандидата физико-математических наук профессора Натальи Крыжановской победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов РНФ. Ученые Вышки будут одними из первых отечественных разработчиков подобных технологий. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Исследование имеет стратегическое значение для российской науки и технологического суверенитета страны. Микролазеры — важный компонент фотонных интегральных схем (ФИС), которые используют свет вместо электричества для передачи данных, обеспечивая более высокую скорость и энергоэффективность.

«Этот проект по-настоящему важен для развития технологий интегральных фотонных схем. Передача информации быстрее и с меньшими энергопотерями — это ключ к развитию современных технологий, включающих интернет, связь, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Наша разработка уникальна тем, что мы создаем микролазеры на основе квантовых точек — это повышает их стабильность, эффективность и делает возможным интеграцию с другими компонентами интегральных фотонных схем. Кроме того, к работе над нашими проектами мы подключаем и студентов, так как это отличная возможность для них прикоснуться к передовым технологиям, получить реальный опыт работы в науке и внести свой вклад в будущее фотоники. Передавая накопленные знания будущему поколению, мы обеспечиваем непрерывное развитие науки и технологий», — Наталья Крыжановская, заведующая Международной лабораторией квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭСанкт-Петербург.

Проект реализуется в партнерстве с ведущими российскими научными организациями: НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом. К исследованиям активно привлекаются студенты Школы информатики, физики и технологий НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

За четыре года команда ученых планирует значительно улучшить характеристики микролазеров: повысить точность направления светового луча, снизить энергопотребление и обеспечить стабильную работу при различных температурных режимах.

Результаты исследований найдут применение в производстве фотонных схем для квантовых компьютеров и высокоточных сенсоров, что критически важно для развития искусственного интеллекта, обработки больших данных и решения прикладных задач в медицине и экологии — от обнаружения вирусов в биологических жидкостях до мониторинга загрязнения воздуха.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России резко упали цены на китайские смартфоны

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

В России получили материал для изготовления элементов памяти нового поколения

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Производителям аккумуляторов облегчат правила определения «российскости»

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще