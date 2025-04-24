Квантовое оборудование ViPNet прошло испытания на совместную работу с DWDM-системой «Волга» производства «Т8»

Российский производитель телекоммуникационного оборудования, специализирующийся на разработке и производстве DWDM-систем, компания «Т8» и разработчик средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» завершили технологические испытания по применению систем квантового распределения ключей (КРК) на оборудовании DWDM «Волга» производства «Т8». Работы проводись в марте 2025 г. в лаборатории «Т8».

В ходе испытаний была доказана возможность совместной работы системы КРК и DWDM-системы. В результате создавались квантовые ключи на расстоянии 50 км при одновременной передаче данных по 20 классическим каналам 200G. Проведена демонстрация работоспособности системы на расстоянии 35 км при полной загрузке 40-канальной DWDM-сети. Найдены технические решения для снижения шумов в квантовом канале из-за совместной работы с DWDM-оборудованием, что позволяет минимизировать влияние квантовой системы на традиционные системы связи.

Проведенные испытания демонстрируют высокий уровень технологической зрелости российских разработок в области квантового и телекоммуникационного оборудования. Успешное взаимодействие систем двух отечественных производителей является важным шагом на пути к созданию полностью импортонезависимой инфраструктуры связи.

Достигнутые результаты открывают новые перспективы для развития квантовых технологий в России и создания отечественных решений для построения защищенных каналов связи. Это особенно важно в условиях растущего интереса к квантовым технологиям и необходимости обеспечения информационной безопасности на государственном уровне.