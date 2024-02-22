В НИЯУ МИФИ разработан локатор для БПЛА

Сотрудниками Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ разработан портативный радиолокатор, предназначенный для установки на беспилотных летательных аппаратах. Устройство позволяет сканировать земную поверхность с большой высоты и при любой погоде. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Как рассказал руководитель проекта, директор Инжинирингового центра Владимир Клоков, подобный локатор может быть использован для широкого набора задач – картографирования местности и составления ее 3D-модели, мониторинга затоплений, отслеживания разливов нефти; в Арктике подобный радар может быть использован для мониторинга морских льдов и составления безопасного маршрута для двигающихся по Ледовитому океану судов. Локатор способен сканировать полосу местности десятикилометровой ширины, при этом его разрешение позволяет увидеть на земле предметы размерами до 50 сантиметров.

Важнейшая особенность созданной в университете радиолокационной станции, и ее отличие от аналогов заключается в том, что его составной частью РЛС является процессор с оригинальным программным обеспечением, который позволяет преобразовывать данные радиолокационного сканирования в визуальные изображения. Созданные снимки локатор либо сохраняет в памяти, либо передает по радио на внешние устройства - в режиме реального или отложенного времени.

Вес локатора не превышает 3 килограмма, а потребность в электроэнергии составляет от 20 до 40 Вт. Конечно, на совсем маленький квадрокоптер такое оборудование было бы устанавливать затруднительно – разработчики портативной РЛС предполагают, что она будет устанавливаться на беспилотники самолетного типа с бензиновыми либо керосиновыми двигателями.

Особенность радиолокационной съемки местности по сравнению с традиционной фотосъемкой заключается, во-первых, в том, что оно создает трехмерную, а не двухмерную модель местности, во-вторых, что съемка может осуществляться с высоты до 3 км, и, в-третьих, что радиосканирование местности может осуществляться практически при любой погоде. Но беспилотники стали входить в нашу повседневность сравнительно недавно и мобильных РЛС для них на российском рынке практически нет. Разработка НИЯУ МИФИ должна восполнить этот пробел.