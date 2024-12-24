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В МИФИ сконструировали робота-официанта

Команда студентов Национального исследовательского ядерного университета МИФИ под руководством магистранта Высшей инжиниринговой школы МИФИ Максима Болотова сконструировала прототип робота-официанта, способного в автономном режиме развозить подносы с заказами по залу кафе или ресторана. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Оборудованный электромотором, шестиколесный робот способен передвигаться по помещению со скоростью быстро идущего человека (несколько метров в секунду).

В пространстве робот ориентируется с помощью лидара (лазерного локатора) и 3D-видеокамеры; до того как преступить к работе, автоматизированный официант должен объехать ресторанный зал и составить в своем компьютерном «мозге» трехмерную карту помещения, после чего администратору кафе надо будет только задавать официанту маршрут- к каким столикам надо подъехать и в каком порядке.

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В МИФИ сконструировали робота-официанта

Робот оборудован сенсорным экраном, через который посетители кафе смогут делать заказы, а администратор – задавать роботу маршрут движения. Также роботом можно управлять дистанционно с мобильного телефона или компьютера.

Робот-официант несет три подноса с едой, которые он может поднимать, опускать и менять местами. Однако перекладывать тарелки и чашки с подноса на стол посетители кафе должны будут сами.

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В ближайших планах создателей робота — разработка дизайна для него, а также интеграция в конструкцию робота платежного терминала и, возможно, голосового модуля.

Разработкой студентов МИФИ уже заинтересовались несколько сетей общественного питания, а также сеть супермаркетов, представители которой рассматривают возможность использования подобного робота в качестве передвижной демонстрационной полки с товарами.

По словам Максима Болотова, планируется что в 2025 г. пройдут пилоты по использованию данного робота в реальных условиях, в том числе в одном из кафе на территории МИФИ.

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