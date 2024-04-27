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«Росатом» выделил на технологические стартапы НИЯУ МИФИ 100 млн рублей

Госкорпорация «Росатом» выделила 100 млн руб. на развитие технологического предпринимательства в НИЯУ МИФИ, финансирование оказывается в рамках программы «Развитие НИЯУ МИФИ во взаимодействии с госкорпорацией «Росатом» до 2030 года».

Средства будут инвестированы в стартапы, успешно прошедшие акселерационную программу. Разработки, которые не получат поддержку инвестиционного комитета, но имеют рыночную перспективу, дополнительно профинансирует университет. Кроме финансирования, «Росатом» предоставляет командам университетских технологических проектов экспертизу и поддержку от компаний госкорпорации и возможность в будущем создавать совместные проекты.

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В нынешний цикл акселератора заявку на участие подали 60 команд, в акселерационную программу отобрано 11 проектов. Из них четыре относятся к области цифровых и информационных технологий, информационной безопасности и искусственного интеллекта, два – к области высокотехнологичной медицины, по одному – к станкостроению, технологиям «умного дома», робототехнике, водородной энергетике. Еще один проект предполагает использовать современные решения в сфере ядерных технологий для повышения безопасности и качества продукции металлургических производств.

Всем отобранным командам станет доступна образовательная программа по технологическому предпринимательству, которая разработана совместно НИЯУ МИФИ и Росатомом. У каждой будет трекер, который поможет в проработке продукта. Каждый проект после успешного прохождения акселератора и защиты на демо-дне сможет рассчитывать на финансирование в размере до 5 млн руб. на этапе прототипирования. Самые перспективные могут получить до 10 млн руб. Демо-день пройдет в июле 2024 г.

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