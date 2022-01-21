«Спутникс» совместно c МИФИ начала сборку наноспутника с плазменным двигателем VERA

Сотрудники лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» НИЯУ МИФИ и компании «Спутникс», входящей в Sitronics Group, начали сборку наноспутника формата CubeSat 3U с импульсной плазменной двигательной установкой VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).

Наноспутники формата CubeSat 3U (30х10х10 см) могут выполнять в космосе различные задачи: дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), в том числе оперативное выявление стихийных бедствий, сбор данных о перемещении морских и воздушных судов, поддержку интернета вещей (IoT), обеспечение связи с удалёнными автономными метеорологическими и океанографическими станциями.

«В наших совместных планах — собрать два экспериментальных наноспутника с плазменной установкой для проведения дальнейших лётных испытаний. Важной задачей двигателей является разведение спутников, запускаемых единой группой, по разным точкам орбиты с целью увеличения одновременно контролируемой площади. Разработка позволит активнее развивать отечественные решения и системы для сбора и передачи космических данных», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Испытания двигательной установки VERA проводились в лаборатории плазменных двигателей Института «Лаплаз» с апреля 2021 г. Ранее на российском рынке отсутствовали компактные двигатели для сверхмалых аппаратов, которые позволяют спутникам занять и поддерживать необходимые позиции в орбитальной плоскости. VERA решает эту задачу и даст толчок для развития недорогих спутниковых систем нового поколения.