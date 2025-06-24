В Орловском регионе количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло на 21%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Орловской области выросло на 21%. В топе отраслей, где наиболее востребованы М2М-устройства, – ЖКХ, электроэнергетика, защищенная передача данных в финансовой сфере и мониторинг транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший темп прироста устройств М2М (технология межмашинного взаимодействия, которая позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом без участия человека) в сети Орловской области демонстрирует сфера дорожного хозяйства, где умные технологии используются для дистанционного мониторинга автопарка и контроля маршрута передвижения.

В топ отраслей, где устройства М2М применяются давно и наиболее масштабно, входят ЖКХ и электросетевой комплекс. Здесь чаще всего решения направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей, точный учет ресурсов и удаленный сбор показаний счетчиков. Замыкает топ масштабных направлений в М2М – финансовая сфера, где умные устройства обеспечивают защищенную передачу данных.

«Технологии межмашинного взаимодействия нашли широкое применение в экономике Орловского региона. Например, уже несколько лет устройства М2М используют в метеостанциях на удаленных автомобильных маршрутах. Они в режиме реального времени передают в дорожные службы важную информацию о погодных условиях, предупреждая о гололеде или снежных заносах. Различные умные решения позволяют отслеживать местоположение объектов, показания приборов учета, параметры микроклимата и поэтому активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города, сельского хозяйства и других направлениях. Мы видим, что у орловского бизнеса растет спрос на технологии, которые позволяют экономить время сотрудников, освобождая их от рутинных процессов для решения более интересных и сложных задач», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.