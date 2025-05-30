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«МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ

В 2025 г. орловские старшеклассники стали активнее готовиться к выпускным экзаменам с репетиторами. Как выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, с начала 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти педагога для занятий в офлайн- и онлайн-формате, увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. С приходом весны 2025 г. также заметно подросли вакансии наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала марта 2025 г. орловские школьники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в 2025 г. пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 34% по сравнению с началом 2025 г.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В это время объем переданных данных, как правило, оказывался почти в два раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на пятницу и субботу, когда активность падала примерно в три раза.

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«Наши юные абоненты активно пользуются современными технологиями при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. Занятия с репетитором онлайн — отличный вариант для тех, кто хочет прокачать свои знания при помощи самых лучших специалистов по всей стране. Чтобы уроки в формате онлайн не прерывались и проходили в отличном качестве, мы регулярно совершенствуем сеть. Так, за прошлый год мы построили и модернизировали около 240 объектов в регионе, в этом году мы продолжаем работы и выводим услуги связи на новый уровень комфорта», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В 2025 г. специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру более чем в 13 населенных пунктах региона, в том числе изменения коснулись Орловского, Мценского, Болховского, Троснянского и других районов.

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