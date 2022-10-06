В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G

Жители Булавы и Вострецово впервые получили доступ к 4G-интернету: новый стандарт связи в этих селах запустил «Мегафон». До недавнего времени сельчанам были доступны только голосовые вызовы, а теперь они могут общаться с близкими по видео и с комфортом пользоваться любыми интернет-сервисами и приложениями. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора обеспечили скоростным интернетом и новым качеством голосовых звонков по технологии VoLTE более 400 жителей Вострецово Охотского района. Село, расположенное на северо-западном побережье Охотского моря, возникло на месте японской рыболовецкой концессии. Сегодня основным занятием здесь также является рыболовство и переработка, кроме того в Вострецово строится рыбоводный завод лососевых.

Доступ к современным телеком-услугам получили и более 1500 жителей Булавы – села в Ульчском районе края, на правом берегу реки Амур. Изначально селение было родовым стойбищем ульчей, основу хозяйства составляло рыболовство и охотничий промысел. Сейчас в селе работает рыболовецкая артель, детский сад и школа, и запуск мобильного интернета значительно облегчит процесс учебы для местных детей и их родителей.

Телеком-услуги не только имеют особую социальную значимость для таких территорий, но и помогают в развитии местного производства и бизнеса. В села ежегодно на сезонную путину прибывают сотни человек, которые теперь смогут эффективнее выстраивать рабочие процессы, общаться с близкими, создавать более комфортные условия для отдыха.

«До конца года мобильный интернет стандарта LTE появится в 14 населенных пунктах края благодаря губернаторскому проекту “Цифровое равенство”. Среди них и те, где есть пока только голосовая связь, – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. – Качественная связь и доступные онлайн-сервисы для жителей – приоритет краевого правительства».

«Учитывая значительную удаленность от крупных городов и сложную логистику мобильный интернет для жителей таких сел зачастую становится единственным способом для дистанционного решения бытовых и социальных вопросов: приобретения товаров, получения образования, обращения в госорганы и досуга. Уже несколько лет, при тесном взаимодействии с региональным министерством, мы закрываем «белые пятна» на карте края, обеспечивая жителей труднодоступных районов телеком-инфраструктурой и надежной связью», – сказал директор Хабаровского отделения «Мегафона» Дмитрий Оловянников.

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С начала 2022 г. «Мегафон» впервые обеспечил связью более 15 удаленных и малочисленных населенных пунктов региона, в которых проживает около 9000 человек – ранее здесь не было покрытия ни у одного сотового оператора. Часть из телеком-объектов была построена благодаря совместному проекту с Правительством Хабаровского края.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.