МТС «окутала» Амурск сетью гигабитного домашнего интернета

ПАО «МТС» завершила очередной этап крупного строительства фиксированной сети в Амурске Хабаровского края. В общей сложности МТС провела гигабитный домашний интернет в 78 многоквартирных домов города. Теперь доступ к сверхбыстрой сети имеют около 15 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Домашняя высокоскоростная сеть МТС стала доступна для жителей 5-го микрорайона и микрорайона Победы. Она обеспечивает интернет на скорости до 1 Гбит/с для жителей самых густонаселенных районов на проспектах Октябрьском, Мира, Победы и Строителей. С такой скоростью можно не только комфортно смотреть фильмы в высоком разрешении с нескольких устройств одновременно, но и использовать системы умного дома, видеонаблюдение и другие цифровые услуги. Жители микрорайонов могут также сэкономить до 40% на услугах связи, объединив мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр KION в одном пакете услуг.

«Семьи из нескольких человек могут иметь от 3 до 10 различных устройств - смартфоны, умные часы, планшеты, телевизоры, ноутбуки. Все члены семьи хотят на высокой скорости смотреть фильмы, листать информационные ленты, общаться в соцсетях и мессенджерах, особенно вечером в период наиболее высокой нагрузки на сеть. Поэтому мы строим инфраструктуру, которая может обеспечить достаточную пропускную способность, чтобы всем домочадцам хватало скорости. Мы планируем и дальше расширять сеть домашнего интернета в Амурске и уже начали строительство гигабитной сети в 8-ом микрорайоне города», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Доступ к домашнему интернету, цифровому ТВ и онлайн-кинотеатру уже имеют жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, пос. Солнечный и пос. Эльбан. Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.