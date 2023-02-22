«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области

Инженеры «Мегафона» провели работы, благодаря чему в двух городах и двух малых населенных пунктах Калужской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для более чем 45 тыс. жителей региона.

Апгрейд сети в диапазоне LTE 1800 прошел в городах Балабаново и Жуков, а также в селе Волконское Козельского района и деревне Верхнее Алопово Перемышльского. Базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц обладают широкой зоной покрытия и более устойчивым сигналом при звонках, а также пользовании интернетом в помещениях.

Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета. Теперь жители области могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Сможет ли Россия преодолеть кадровый дефицит в сфере ИТ Поддержка ИТ-отрасли

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2023 г. абонентский трафик в регионе вырос почти в 1,5 раза относительного того же периода в 2022. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения – включать новые базовые станции или улучшать существующие. Модернизированная инфраструктура существенно повысила скорости передачи данных в перечисленных населенных пунктах. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Антон Павленко, директор «Мегафона» в Калуге.