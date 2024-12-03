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«Инфосистемы Джет» выбила миллион за не вовремя оплаченную работу

Компания «Энтрар» проиграла суд системному интегратору «Инфосистемы Джет». Из-за невыплаченного гонорара за проектирование и построение ИТ-инфраструктуры арбитражный суд присудил ООО «Энтрар» выплатить неустойку в пользу АО «Инфосистемы Джет», а также государственную пошлину на общую сумму более 1 млн руб.

Неполная выплата ИТ-специалистам

Компания «Инфосистемы Джет» выиграла суд у разработчика «Энтрар». Причиной спора стали 14 млн руб. невыплаченного гонорара за проектирование и построение ИТ-инфраструктуры. Арбитражный суд присудил ООО «Энтрар» выплатить в пользу компании «Инфосистемы Джет» неустойку в размере 905,9 тыс. руб. и 98,1 тыс. руб. государственной пошлины.

Между ООО «Энтрар» и АО «Инфосистемы Джет» был заключен рамочный договор №25/197-23 от 24 марта 2023 г. Согласно дополнительному соглашению к этому договору, компания «Инфосистемы Джет» должна была выполнить работы по проектированию и построению ИТ-инфраструктуры АО «ВоркутаУголь» для компании «Энтрар». Отметим, что АО «ВоркутаУголь» является одним из учредителей ООО «Энтрар». В соответствии с дополнительным соглашением, стоимость работ составляла 18 млн руб., включая НДС 20% в размере 3 млн руб.

Компания «Инфосистемы Джет» выполнила работы по проектированию и построению ИТ-инфраструктуры в полном объеме, доказательством чего служит подписанный сторонами акт сдачи-приемки работ. Однако компания «Энтрар» с большой задержкой произвела лишь частичную оплату работ на общую сумму 4 млн руб., в результате чего задолженность по оплате составила 14 млн руб.

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© toxawww / Фотобанк Фотодженика
Компания «Энтрар» не согласна платить 1 млн рублей: впереди рассмотрение апелляционной жалобы

Неустойка вместо гонорара

20 августа 2024 г. «Инфосистемы Джет» обратилась в Арбитражный суд Москвы. При этом АО «Инфосистемы Джет» отказалась от требования в части взыскания суммы основного долга, рассмотрению подлежало лишь требование о взыскании неустойки. Тем самым «Инфосистемы Джет» пошла навстречу компании «Энтрар», возражавшей против удовлетворения требований в части взыскания суммы основного долга в размере 14,1 млн руб., ссылаясь на добровольное удовлетворение данного требования платежными поручениями.

CNews обратился к компании «Инфосистемы Джет» с просьбой прокомментировать ситуацию, но компания от комментариев отказалась.

Размер неустойки составил 905,9 тыс. руб. за период с 2 февраля 2024 г. по 15 августа 2024 г. Неустойка была начислена исходя из 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5% от этой суммы. Компанией «Энтрар» было заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ («Уменьшение неустойки»), поскольку заявленная истцом ко взысканию неустойка, по мнению «Энтрар», является чрезмерной.

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Тем не менее, 24 октября 2024 г. Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с ООО «Энтрар» в пользу АО «Инфосистемы Джет» неустойку в заявленном объеме. Вместе с госпошлиной компании «Энтрар» придется выплатить сумму около 1 млн руб.

Впрочем, история противостояния компаний еще не закончена – 21 ноября 2024 г. компания «Энтрар» подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой пока что не произошло.

CNews не смог связаться с компанией «Энтрар» и поэтому обратился к ее учредителю АО «ВоркутаУголь» с просьбой прокомментировать ситуацию, и готов опубликовать комментарий.

Участники спора

Системный интегратор в сфере информационных технологий, компания «Инфосистемы Джет», входит в первые 20 компаний рейтинга «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023». Штат сотрудников компании составляет более 2 тыс. человек. Согласно сайту АО «Инфосистемы Джет», компания ежегодно реализует более 1 тыс. ИТ-проектов. Выручка «Инфосистемы Джет» за 2023 г. составила 28,2 млрд руб.

Разработчик компьютерного программного обеспечения компания «Энтрар» учреждена АО «ВоркутаУголь» и ООО «Северная алмазная компания». Численность работников составляет 12 человек. Выручка компании за 2023 г. – 110 млн руб.

Вадим Попов

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