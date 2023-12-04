Axoft пополнил дистрибьюторский портфель PT Cloud Application Firewall

Межсетевой экран уровня веб приложений теперь доступен по подписке через технологических партнёров Positive Technologies и Axoft.

PT Cloud Application Firewall — облачная версия продукта Positive Technologies для защиты веб-приложений и API от кибератак. PT Cloud Application Firewall обладает инновационной системой защиты, которая точно обнаруживает и блокирует атаки, в том числе из списка OWASP Top 10, классификации WASC, L7 DDoS и атаки нулевого дня. Кроме того, продукт обеспечивает непрерывную защиту приложений, пользователей и инфраструктуры, помогая соответствовать стандартам безопасности.

С выходом нового продукта у партнеров Axoft и их клиентов появилась возможность подбирать оптимальный тарифный план в зависимости от загруженности веб‑приложения, начиная от 100 RPS, что особенно актуально для сегмента малого и среднего бизнеса. Тариф можно легко изменить, гибко синхронизируясь с трафиком загрузки приложения. Установить и развернуть PT Cloud Application Firewall можно за 1 день, а управлять – из любой точки мира.

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Продукт уже внедрён в инфраструктуры технологических партнёров Positive Technologies и Axoft. Они готовы оказывать услуги по защите веб‑приложений российских компаний, учитывая особенности и требования клиентов. Так, партнеры профессионально проведут пилотный проект, внедрят продукт, помогут с его сопровождением и окажут техническую поддержку в режиме 24/7.

Никита Черняков, руководитель отдела развития облачных решений и сервисов Axoft, сказал: «Запуск PT Cloud Application Firewall является важным событием для команды Axoft: несколько месяцев плодотворного взаимодействия с коллегами из Positive Technologies, настройка биллинга, переговоры с провайдерами, контрактование и многое другое позволили добавить новый продукт в портфель компании. Данный продукт обладает рядом важных и востребованных у заказчиков особенностей: низкий показатель time-to-market: PT Cloud Application Firewall инсталлирован, настроен, поддерживается вендором и сервис-провайдерами, не требует закупки оборудования и наличия команды ИБ-специалистов у клиента, поэтому начать защищать веб-приложения может с первого же дня; гибкость и масштабируемость: продукт лицензируется по модели pay-as-you-go, что не требует от клиентов приобретения лицензии «с запасом», как в случае с классическими on-prem-продуктами».