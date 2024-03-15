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Ideco запустила совместные курсы с учебным центром «Информзащита»

Ideco и учебный центр «Информзащита» объявили о запуске совместных курсов по администрированию межсетевого экрана. Курс «Администрирование межсетевого экрана Ideco» предоставит студентам необходимые знания и навыки для успешного использования NGFW в корпоративной сети. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

В рамках курса студенты изучат основные опции многофункционального межсетевого экрана Ideco NGFW. Участники получат необходимые знания для успешного использования фаерволлов в корпоративной сети, настройки их подключения и конфигурирования. Кроме того, обучение даст ученикам навыки мониторинга и анализа событий, обнаруживаемых этими устройствами. На семинарах обучающимися будет рассмотрена настройка политик фильтрации трафика, трансляция сетевых адресов и анализ содержимой информации. Интересным для слушателей курса станет создание виртуальных частных сетей различных типов на основе брандмауэра Ideco.

«Программа обучения включает в себя подробное руководство по настройке сетевых интерфейсов межсетевого экрана для работы в различных режимах, настройку протоколов маршрутизации, а также варианты использования NGFW в отказоустойчивых конфигурациях», — сказал Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.

Курс читают опытные преподаватели, которые поделятся своими знаниями и практическим навыками с участниками. Занятия будут проходить в удобное для студентов время, что позволит им успешно сочетать обучение с работой или другими занятиями.

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Бизнес

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Ideco — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, входящий в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).

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