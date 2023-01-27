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«Айдеко» выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM

«Айдеко» объявила о релизе новой версии межсетевого экрана Ideco UTM 14. Среди основных новшеств выпуска – функция блокировки по GeoIP и новые механизмы журналирования. Для пользователей сделан новый интерфейс, появилась возможность централизованного управления настройками безопасности.

Новые возможности Ideco UTM 14: обновленная платформа на базе ядра Linux 5.18; реализована возможность логирования срабатываний правил файервола; LACP (агрегирование каналов); возможность создания правил по GeoIP в файерволе; отчетность по событиям модуля Web Application Firewall; объект «Список IP-адресов» и добавления списка IP и сетей из файла; улучшенный UI/UX многих модулей.

«Мы выпускаем уже третий мажорный релиз в 2022 г., включающий в себя новые функции безопасности, блокирующие огромное число атак на российские сервера. В 2023 г. мы не собираемся останавливаться и готовим релиз высокопроизводительного NGFW-решения, подходящего для дата-центров и даже широких каналов провайдеров. Увидим его уже в первой половине года. Продолжаем работать более интенсивно, чем раньше», – сказал директор компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов.

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