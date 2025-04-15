Группа компаний «Атриум» внедрила решение Ideco для модернизации сетевой инфраструктуры

Группа компаний «Атриум», известная в сфере ТЭК и управляющая 180 объектами по всей России, завершила внедрение программно-аппаратного комплекса Ideco в рамках своей стратегии импортозамещения. Целью проекта является модернизация сети и обеспечение надежности коммуникаций с планами увеличения числа объектов до более чем 300 к 2026–2027 гг. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Перед компанией стояли ключевые задачи: обеспечение импортозамещения в центре распределенной инфраструктуры; поиск сертифицированного решения ФСТЭК с поддержкой шифрования IPsec; масштабирование сети и повышение надежности соединений; проведение пилотного тестирования среди шести вендоров и выбор оптимального решения.

После анализа рынка и тестирования четырех продуктов, ГК «Атриум» выбрала программно-аппаратный комплекс (ПАК) ФСТЭК MX2 от Ideco. Тестирование на 30 объектах в течение месяца подтвердило соответствие требованиям сертификации ФСТЭК и поддержку IPsec v2.

«Система настолько стабильна, что нам практически не приходится в нее заходить. Можно сказать, что забыли пароль — все работало без сбоев, и не было необходимости что-то исправлять», — отметил представитель компании «Кальдера».

«Мы успешно развернули и протестировали систему на 180 объектах, что стало важным шагом к их планам расширения до 300 объектов. Внедрение Ideco позволило существенно снизить необходимость ручного администрирования, обеспечив надежную и удобную инфраструктуру, полностью соответствующую требованиям регуляторов», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.