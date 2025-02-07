Ideco: 33% российских компаний предпочитают комплексный подход при выборе систем кибербезопасности

Ideco представила результаты ее исследования об оценке уровня защищенности российских предприятий от киберугроз. В опросе приняли участие представители органов власти и госучреждений — 26%, финансового сектора, образования и ИТ — по 15%, а также 29% из других отраслей малого и крупного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Согласно аналитике Ideco, для развития ИБ-решений вендорам необходимо придерживаться трех ключевых векторов. Первый из них — безопасность, реализующаяся через технологическое партнерство с российскими производителями программного обеспечения (ПО). Второй — внедрение систем администрирования продуктов, включающие инструменты управления и центральное хранение логов. Третий — ориентир на обеспечение высокого уровня сервиса на всех этапах взаимодействия — тестирование, внедрение и эксплуатация. Бесшовные обновления и гибкая архитектура, обеспечивающие стабильную и прозрачную работу модулей в комплексе и логичность результатов при выполнении административных действий, также остаются в числе ключевых приоритетов лидеров рынка.

Результаты исследования свидетельствуют о комплексном подходе большинства компаний к выбору продуктов информационной безопасности — 33% респондентов считают, что эффективность кибербезопасности достигается только при использовании нескольких решений в совокупности. Другими важными факторами защиты инфраструктуры компании являются обеспечение сетевой безопасности (26%), предотвращение утечек информации (22%) и построение SIEM-систем (15%).

Наиболее значимым критерием выбора NGFW для защиты корпоративной информации компании, по мнению большинства респондентов, является качественный сервис и техподдержка (59%). Далее следуют высокая скорость обработки трафика (52%), стабильность (48%) и гибкость настроек (44%).

«Особое внимание в своей работе наша команда уделяет оптимизации движков обработки трафика, что напрямую влияет на производительность системы. Разработанная архитектура NGFW позволяет не только поддерживать текущую функциональность, но и активно развивать ее, интегрируя новые технологии и ориентируясь на тенденции и потребности рынка. Также в процессе тестирования мы предоставляем достоверную информацию без анонимизации, так как это наиболее честный подход в работе с клиентами, что позволяет нам развивать наши решения. На протяжении всего времени наша компания выпустила семь крупных релизов продукта, включая 50 микро-релизов или обновлений, и успешно реализовала более 2,5 тыс. проектов», — сказал Руслан Пайсаев, коммерческий директор Ideco.