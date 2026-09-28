Mont добавила в портфель новую версию межсетевых экранов Ideco NGFW Novum

ГК Mont cообщила о расширении портфеля решений в области сетевой безопасности и сделала доступным партнерам межсетевой экран Ideco NGFW Novum. В последней версии Ideco NGFW Novum v23 ключевым обновлением стал контроль трафика сервисов искусственного интеллекта: решение позволяет компаниям получать детальную информацию об использовании ИИ-инструментов в корпоративной инфраструктуре и управлять доступом к ним с учетом требований информационной безопасности.

Ideco NGFW Novum – многофункциональный межсетевой экран для защиты корпоративной инфраструктуры. Решение обеспечивает фильтрацию трафика до уровня L7, поддерживает VPN, ZTNA и кластеризацию и предназначено для компаний enterprise-уровня, которым необходимы централизованный контроль сетевого трафика, мониторинг и управление безопасностью распределенной инфраструктуры.

В новой версии Ideco NGFW Novum v23 разработчик сосредоточился на повышении предсказуемости эксплуатации решения, развитии механизмов аутентификации, оптимизации сетевых процессов и расширении контроля использования сервисов искусственного интеллекта.

Одним из ключевых обновлений стал детализированный контроль ИИ-приложений: в систему добавлено 83 новых протокола, благодаря чему трафик популярных нейросетевых сервисов, включая ChatGPT, Claude, DeepSeek, GigaChat и YandexGPT, распознается на уровне конкретного приложения, а не скрывается за обобщенным HTTPS. Это позволяет организациям видеть, какие ИИ-инструменты используются сотрудниками, гибко управлять доступом к ним и снижать риск передачи конфиденциальной информации во внешние сервисы.

В Ideco Client поддерживается аутентификация по цифровым сертификатам на аппаратных токенах и смарт-картах. Дополнительно разработчик расширил возможности управления трафиком. В новой версии администраторам стало проще настраивать правила фильтрации: теперь одно правило можно применять сразу к группе поддоменов.

Обновленные сетевые функции помогают эффективнее управлять трафиком, быстрее обнаруживать сбои и стабильнее работать с крупными пакетами данных, в том числе при использовании корпоративных сервисов. Поддержка QoS обеспечивает приоритизацию критичного трафика, а технология BFD для протоколов BGP и OSPF кратно ускоряет обнаружение отказов каналов и переключение на резервные маршруты. Гибкая настройка route-map и prefix-list расширяет возможности управления динамической маршрутизацией и редистрибьюцией, а внутренний линк между виртуальными контекстами (виртуальный коммутатор) позволяет передавать трафик между ними без обращения к внешнему оборудованию.

Расширены также возможности мониторинга: администраторы могут контролировать состояние кластеров, VPN-подключений и оборудования и заранее видеть проблемы с резервными узлами. Также в Ideco NGFW Novum v23 улучшили интеграцию с SIEM-системами: журналы и события можно централизованно собирать и фильтровать перед передачей, что снижает объем лишней информации и упрощает расследование инцидентов.

«Версия 23 продолжает линию развития Ideco NGFW Novum как решения корпоративного уровня: мы усиливаем управляемость, предсказуемость эксплуатации и интеграцию с российской криптографией. Отдельный акцент — на прозрачности AI-трафика: расширенный контроль приложений позволяет заказчикам видеть и регулировать использование ChatGPT, Claude, GigaChat, YandexGPT и других ИИ сервисов не как обобщенный HTTPS, а на уровне конкретных приложений», — отметил Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.

«Бизнес сегодня активно ищет инструменты информационной защиты, которые позволяют контролировать новые сценарии использования ИИ-технологий, не создавая при этом дополнительной нагрузки на ИТ- и ИБ-команды. Мы уверены, что обновленная версия Ideco NGFW Novum будет востребована у заказчиков, которым необходим современный инструмент защиты корпоративных сетей с широкими возможностями интеграции и централизованного управления», — сказал Александр Прилепский, руководитель департамента защиты информации Mont.