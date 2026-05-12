Ideco NGFW Novum и «БИТ.Аутентификатор» подтвердили совместимость

Компании Ideco и «Первый Бит» провели совместное функциональное тестирование и зафиксировали полную совместимость межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum с системой двухфакторной аутентификации «БИТ.Аутентификатор». Протокол испытаний подписан 29 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Тестирование проводилось на версиях Ideco NGFW Novum 21.11.286 и «БИТ.Аутентификатор 2.1.» Проверялся сценарий защищенного удаленного доступа: интеграция NGFW со службой каталогов Microsoft Active Directory, подключение «БИТ.Аутентификатора» через RADIUS и применение второго фактора при установлении VPN-соединения.

В ходе испытаний подтверждено корректное взаимодействие компонентов на всех этапах: синхронизация пользователей домена, настройка Radius-интеграции, создание VPN-подключения и проверка второго фактора при попытке выхода в интернет. Программа и методика испытаний предусматривала 20 шагов — все выполнены без ошибок.

Совместимость решений позволяет заказчикам выстраивать многофакторную аутентификацию для удалённого доступа по протоколам VPN на базе российских продуктов, включенных в реестр отечественного ПО.

«Интеграция с «БИТ.Аутентификатором» расширяет выбор сценариев 2FA для корпоративных клиентов. Ideco NGFW Novum штатно поддерживает Radius как транспорт для внешних систем двухфакторной аутентификации, и совместное тестирование подтверждает, что такая интеграция работает предсказуемо и без доработок. Для заказчиков это возможность строить защищённый удаленный доступ на основе отечественных продуктов без зарубежных компонентов», — сказала Станислава Бенграф, продакт-менеджер Ideco.

«Сегодня компрометация учетных записей остается одним из самых частых векторов атак на корпоративную инфраструктуру, особенно в сценариях удаленного доступа. Поэтому переход к многофакторной аутентификации — это уже не дополнительная мера, а базовый стандарт защиты. Интеграция «БИТ.Аутентификатора» с Ideco NGFW Novum позволяет компаниям быстро внедрить надежный второй фактор без усложнения пользовательского опыта и без зависимости от зарубежных решений», — сказал Максим Горин, руководитель департамента информационных технологий компании «Первый Бит».