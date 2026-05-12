Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Ideco NGFW Novum и «БИТ.Аутентификатор» подтвердили совместимость

Компании Ideco и «Первый Бит» провели совместное функциональное тестирование и зафиксировали полную совместимость межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW Novum с системой двухфакторной аутентификации «БИТ.Аутентификатор». Протокол испытаний подписан 29 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Тестирование проводилось на версиях Ideco NGFW Novum 21.11.286 и «БИТ.Аутентификатор 2.1.» Проверялся сценарий защищенного удаленного доступа: интеграция NGFW со службой каталогов Microsoft Active Directory, подключение «БИТ.Аутентификатора» через RADIUS и применение второго фактора при установлении VPN-соединения.

В ходе испытаний подтверждено корректное взаимодействие компонентов на всех этапах: синхронизация пользователей домена, настройка Radius-интеграции, создание VPN-подключения и проверка второго фактора при попытке выхода в интернет. Программа и методика испытаний предусматривала 20 шагов — все выполнены без ошибок.

Совместимость решений позволяет заказчикам выстраивать многофакторную аутентификацию для удалённого доступа по протоколам VPN на базе российских продуктов, включенных в реестр отечественного ПО.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Интеграция с «БИТ.Аутентификатором» расширяет выбор сценариев 2FA для корпоративных клиентов. Ideco NGFW Novum штатно поддерживает Radius как транспорт для внешних систем двухфакторной аутентификации, и совместное тестирование подтверждает, что такая интеграция работает предсказуемо и без доработок. Для заказчиков это возможность строить защищённый удаленный доступ на основе отечественных продуктов без зарубежных компонентов», — сказала Станислава Бенграф, продакт-менеджер Ideco.

«Сегодня компрометация учетных записей остается одним из самых частых векторов атак на корпоративную инфраструктуру, особенно в сценариях удаленного доступа. Поэтому переход к многофакторной аутентификации — это уже не дополнительная мера, а базовый стандарт защиты. Интеграция «БИТ.Аутентификатора» с Ideco NGFW Novum позволяет компаниям быстро внедрить надежный второй фактор без усложнения пользовательского опыта и без зависимости от зарубежных решений», — сказал Максим Горин, руководитель департамента информационных технологий компании «Первый Бит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Россияне создали с нуля аналог Cloudify

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Власти решили спасти стратегическое микроэлектронное предприятие России

Олег Пашинин, «Росатом», — О запуске электронного архива и новых возможностях хранения контента

Арестован экс-глава разработчика БПЛА, развивающего кластер беспилотной авиации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290