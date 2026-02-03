Разделы

Mist Insight теперь поддерживает интеграцию с Ideco NGFW

Компании Mist и Ideco объявили о расширении совместных возможностей для управления сетевой безопасностью. По результатам совместных испытаний подтверждена совместимость NSPM-системы Mist Insight и межсетевого экрана следующего поколения Ideco NGFW — от подключения сбора данных по API до моделирования трафика и контроля изменений в правилах безопасности.

Испытания проводилось ИБ-специалистами компаний в лабораторной тестовой среде и охватывало ключевые сценарии интеграции продуктов, включая обработку конфигураций, анализ изменений политик доступа и моделирование сетевых потоков. При разработке и верификации коннектора использовались консультации технических специалистов ИБ-компании. Результаты испытаний показали, что NSPM-система, начиная с версии 2.2, выполняет сбор и моделирование конфигураций межсетевого экрана версий 19 и 20.

В рамках сотрудничества предусмотрено поддержание тестовой среды в актуальном состоянии с учетом обновления версий NGFW и расширения сценариев эксплуатации, включая использование различных протоколов маршрутизации, типов VPN, механизмов Policy-Based Routing и других функций, применяемых в корпоративных сетях.

Совместимость разработок обеспечивает централизованное управление политиками безопасности, контроль изменений конфигураций и снижение операционных рисков при сопровождении распределенных сетевых инфраструктур. Решение ориентировано на эксплуатацию в инфраструктурах с большим количеством сетевых устройств и применяется для автоматизации процессов контроля политик доступа, оптимизации правил и сегментации сети.

«Совместимость с Ideco NGFW — это важный шаг в развитии Mist Insight. Мы стремимся сделать управление сетевой безопасностью максимально удобным и прозрачным. Интеграция продукта с отечественными межсетевыми экранами упрощает заказчикам построение защищенной сетевой инфраструктуры на базе российских решений», — отметил Юрий Черкас, генеральный директор Mist.

«Интеграция позволяет клиентам, использующим Ideco NGFW, расширить возможности централизованного мониторинга и контроля сетевой инфраструктуры с помощью Mist Insight и упростить сопровождение комплексных сетевых решений», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

