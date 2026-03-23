Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Индид» и Ideco формируют единый контур защиты учетных данных

Компании «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и Ideco, производитель решений информационной безопасности для защиты сетей и фильтрации трафика, объявили об интеграции системы многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) и межсетевого экрана нового поколения Ideco NGFW.

Совместное решение объединяет возможности сетевой защиты Ideco NGFW и механизмы многофакторной аутентификации, реализуемые в программном комплексе Indeed AM. Это позволяет организациям эффективнее защищать доступ к внутренним системам и сетевым сервисам в условиях роста киберугроз.

Технологическая интеграция продуктов «Индид» и Ideco позволяет выстроить единый контур управления доступом и сетевой безопасностью, усиливая защиту ИТ-инфраструктуры организаций. Такой подход особенно актуален в условиях распределенной инфраструктуры и широкого распространения удаленной работы. В частности, при подключении удаленных пользователей к корпоративным ИТ-ресурсам через Ideco NGFW система Indeed Access Manager обеспечивает дополнительную проверку личности пользователя. Это помогает предотвратить несанкционированный доступ даже в случае компрометации пароля. В качестве первого фактора аутентификации используется доменный пароль пользователя, а вторым фактором может выступать один из поддерживаемых способов подтверждения личности, включая одноразовые коды (e-mail, Telegram, SMS, TOTP), push-уведомления через мобильное приложение Indeed Key.

Indeed Access Manager — система централизованного управления доступом пользователей к корпоративным информационным ресурсам, которая обеспечивает управление аутентификацией, учетными записями пользователей и поддерживает различные методы многофакторной аутентификации.

Ideco NGFW — программный межсетевой экран нового поколения, предназначенный для защиты сетевого периметра, фильтрации интернет-трафика и предотвращения сетевых атак. Решение включает функции межсетевого экрана, системы предотвращения вторжений, контроля приложений, защищённого удалённого доступа и контент-фильтрации.

«Интеграция решений Indeed Access Manager и Ideco NGFW направлена на создание защищенной сетевой инфраструктуры, в которой функции контроля трафика дополняются механизмами аутентификации пользователей. Благодаря этому компании получают возможность централизованно управлять доступом и снижать риски киберугроз, связанных с несанкционированным использованием учетных записей. Совместное решение ориентировано на организации, которые выстраивают импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе отечественных средств кибербезопасности. Стратегическая цель нашего сотрудничества — сделать использование второго фактора аутентификации и NGFW для таких заказчиков максимально простым, надежным и удобным», — сказал Игорь Тюкачев, руководитель отдела по развитию бизнеса в «Индид».

«Интеграция с Indeed Access Manager закрывает один из наиболее уязвимых векторов атак — компрометацию учетных данных при удалённом доступе. Ideco NGFW выступает точкой контроля сетевого трафика, а многофакторная аутентификация от «Индид» добавляет верификацию личности пользователя на уровне, предшествующем сетевому взаимодействию. Это архитектурно верное решение: каждый из компонентов выполняет свою задачу, а совместная работа усиливает защиту без усложнения инфраструктуры. Для заказчиков, которые строят импортонезависимый контур безопасности, наличие подтверждённой интеграции между отечественными продуктами снижает риск при выборе и ускоряет внедрение», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/