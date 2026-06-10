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«Пассворк» получил сертификат совместимости с СУБД Nexign Nord

Компании «Пассворк» и Nexign («Нэксайн») подписали официальный сертификат совместимости менеджера паролей «Пассворк» и СУБД Nexign Nord. Он выдан на основании испытаний, проведенных в реальных условиях эксплуатации, и гарантирует корректную работу решений в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Сертификат подтверждает готовность к совместному использованию «Пассворк» и Nexign Nord в организациях с высокими требованиями к надежности, безопасности и отказоустойчивости. Интеграция позволяет разместить хранилище паролей и журнал аудита в едином защищенном контуре, использовать стандартные для компании механизмы резервного копирования, отказоустойчивости и мониторинга, а также обеспечить централизованный контроль доступа к ИТ-инфраструктуре и соответствие требованиям информационной безопасности и регуляторов.

Nexign Nord — СУБД, обладает всеми возможностями БД PostgreSQL и содержит доработки для повышения безопасности и совместимости приложений, работающих с Oracle. В Nexign Nord также включены дополнительные модули, которые предоставляют высокий уровень отказоустойчивости и гибкое управление СУБД. Решение обеспечивает импортозамещение Oracle Database, Microsoft SQL Server и предоставляется с технической поддержкой различных уровней. Продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №14734) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

«Пассворк» — российский корпоративный менеджер паролей и секретов с возможностью установки на собственный сервер заказчика и в облаке. Решение предназначено для безопасного хранения, управления и совместного использования учетных данных внутри компаний. Продукт поддерживает ролевую модель доступа, полный аудит действий, интеграцию со службами каталогов и системами мониторинга безопасности. «Пассворк» включен в Единый реестр российского программного обеспечения (реестровая запись № 6147) и сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия.

«Сертификат совместимости с Nexign Nord — важный шаг для «Пассворк»а. Nexign входит в число ведущих российских разработчиков enterprise-решений, и подтвержденная совместимость говорит о том, что наш продукт отвечает высоким корпоративным стандартам надежности и безопасности», — сказал Андрей Пьянков, генеральный директор ООО «Пассворк».

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«Совместимость Nexign Nord с «Пассворк» позволяет повысить безопасность, надежность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры, расширить возможности пользователей. Для клиентов «Пассворк» это также означает перспективу миграции на более экономически выгодную СУБД: Nexign Nord позволяет сократить затраты в несколько раз по сравнению с аналогами, сохраняя при этом высокий уровень производительности, надежности и управляемости», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

Компании продолжают сотрудничество для развития интеграционных возможностей и обеспечения максимальной безопасности российской корпоративной ИТ-инфраструктуры.

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