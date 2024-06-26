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Компания «Пассворк» получила две лицензии от ФСТЭК

Российская компания, создавшая корпоративный менеджер паролей «Пассворк», получила две лицензии от ФСТЭК. Об этом CNews сообщили представители компании «Пассворк».

Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России ООО «Пассворк» предоставлены лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

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Государственный регулятор проверил и подтвердил выполнение всех требований: наличие специально оборудованных помещений и автоматизированных рабочих мест; использование специальных программных и технических средств; наличие отдела информационной безопасности с профильными специалистами; соответствие системы менеджмента качества стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Лицензии ФСТЭК подтверждают, что компания, создавшая корпоративный менеджер паролей Пассворк, отвечает принятым в России нормам по защите конфиденциальной информации. Это важное событие для российского ИT-сектора, так как теперь корпорации и госкомпании, для которых наличие этих лицензий является обязательным условием, смогут обеспечивать сохранность своих данных, а также наладить удобный процесс работы с паролями, пользуясь отечественным решением.

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