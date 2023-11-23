«Чёрная пятница»: лучший момент для покупки менеджера паролей для бизнеса «Пассворк» — со скидкой 50%

«Чёрная пятница» пришла в Россию — и сейчас топовый менеджер паролей для бизнеса «Пассворк» можно приобрести на очень выгодных условиях. В рамках распродажи, в период с 24 до 29 ноября включительно, коробочную версию можно купить с 50% скидкой.

«Пассворк» упрощает совместную работу с корпоративными паролями. Все данные надежно хранятся на сервере организации в зашифрованном виде, не передаются ни в какое облако, а сотрудники быстро находят нужные пароли. Администратор управляет правами пользователей, отслеживает все действия с паролями и проводит аудит безопасности. Решение позволяет создавать устойчивые к подбору пароли, хранить их в удобном структурированном виде, легко обмениваться ими и авторизовываться на сайтах с помощью браузерного расширения.

«Пассворк» зарегистрирован в реестре отечественного ПО и может отлично подходит государственными и корпоративными заказчиками соответствуя политики импортозамещения. В рамках акции доступны со скидкой 50 % коробочные версии «Пассворк» в редакциях:

«Команда» (до 10 пользователей): 24 000 ₽ → 12 000 ₽

«Старт» (до 25 пользователей): 39 000 ₽ → 19 500 ₽

«Бизнес» (до 50 пользователей): 72 000 ₽ → 36 000 ₽

«Премиум» (до 100 пользователей): 132 000 ₽ → 66 000 ₽

Успейте купить «Пассворк» со скидкой 50% до 29 ноября!