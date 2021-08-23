Softprom подписала дистрибьюторский контракт с Teamviewer

Softprom и Teamviewer объявили о подписании дистрибьюторского контракта. Согласно договору, Softprom получает право продвижения решений Teamviewer на территории ряда стран Восточной Европы и Азии.

Teamviewer специализирующихся на решениях для удаленного доступа, онлайн-поддержки и совместной работы в глобальном масштабе. Кроме того, Teamviewer занимается решениями AR (Augmented Reality) дополненной реальности для промышленных и логистических компаний.

«Мы давно искали AR-решение для проектов. Наше партнерство призвано удовлетворить активно растущую потребность пользователей по всему миру в совместной удаленной работе, удобной и защищенной. Мы рады быть частью пути к глобальному рабочему пространству», — отметил Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Раджеш Накараджан, директор по продажам Teamviewer, сказал: «Мы рады новому партнерству, которое позволит нам укрепить и расширить наши лидирующие позиции в этих регионах. Для клиентов и партнеров Softprom данное сотрудничество принесет очень конкретную добавленную ценность в области гибкой удаленной работы, непривязанной к определённому месту, а также лучших решений дополненной реальности».

Технологии Teamviewer позволяют контролировать, администрировать и настраивать компьютеры, мобильные устройства, сетевое оборудование и многое другое где угодно и когда угодно, независимо от того, частное это использование или крупнейший корпоративный уровень. AR-решения Teamviewer позволяют решать задачи сборки заказов на складах, сборки изделий на сборочных производствах, управлять качеством и оказывать удаленную поддержку с использованием 3Д виртуальных меток.

API Teamviewer дают возможность интегрировать продукты компании в другие системы и приложения, оптимизируя процессы и повышая производительность.