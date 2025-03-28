Новинка в линейке «Микрона» на Ozon: в продаже комплект «Амуров»

В продажу на маркетплейс Ozon поступил комплект микроконтроллеров MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018) производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Комплект состоит из трех микроконтроллеров Микрона MIK32 «Амур» с ядром на архитектуре RISC-V в корпусе QFN64, размер: 8х8х1 мм, вес: 2 г.

«Теперь в дополнение к отладочной плате и модулю на Ozon доступен к покупке непосредственно микроконтроллер. Мы идем навстречу пожеланиям инженеров-разработчиков прототипов устройств, которые пробуют его функционал и применимость в своих пилотных проектах на архитектуре RISC-V», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

MIK32 «Амур» - первый полностью отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, разработан и производится в России в группе компаний «Элемент», включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.

Основные характеристики: SPI, I2C, UART, датчик температуры; АЦП 12 бит, 8 каналов, частота дискретизации до 1 МГц; ЦАП 12 бит, 2 канала, частота дискретизации до 1 МГц; ОПЗУ (Однократно программируемая ПЗУ) – 256 бит; ОЗУ - 16 КБ; ПЗУ (EEPROM) – 8 КБ; Таймеры 16- и 32-разрядов с поддержкой ШИМ, захвата/сравнения сигналов; Аппаратная поддержка крипто-алгоритмов ГОСТ 34.12–2018 и AES128; Рабочие температуры -40…+85ºC.

Количество товара ограничено.

На маркетплейсе Ozon также доступны к покупке отладочные платы «Микрона» DIP-MIK32 «Амур» и «Старт-MIK32». Обе платы размещены в каталоге Ozon в категории «Электроника/Микроконтроллеры».

Изделия, управляемые микроконтроллером, применяются в вузовских программах для подготовки инженерных кадров и разработчиков электроники. Для инженеров-разработчиков, программистов и всех заинтересованных в применении микроконтроллера MIK32 «Амур» проводятся технические тренинги, которые включают лабораторные занятия и практику работы с отладочными платами, функциональными возможностями микроконтроллера и программно-аппаратных средств.