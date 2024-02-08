На российском рынке появились инновационные онлайн-замки для отелей

Российский разработчик и производитель электронных замков компания iLocks вывела на рынок новый продукт для индустрии гостеприимства — программно-аппаратный комплекс iLocks Online. Об этом CNews сообщили представители iLocks.

Система онлайн-замков и система офлайн-замков для отелей имеют несколько различий, которые определяют эффективность и удобство использования каждой из них.

Система онлайн-замков для отелей — это современная технология, которая позволяет гостям отеля использовать свой смартфон, код, биометрические данные или электронный ключ для получения доступа к номеру. Также одним из главных преимуществ системы онлайн замков является удобство: гости могут получить доступ к своему номеру без необходимости обращения к администратору на ресепшене за физическим ключом (смарт-картой), к примеру, оплатив размещение в отеле через мобильное приложение и получив код от номера по СМС.

Немало удобств и сервисных преференций получает отельер. Теперь PMS отеля и система управления замками объединены и интегрированы, так что не придется совершать дублирующих действий при размещении гостей. Вся аналитика электронных замков и других устройств отеля у отельера перед глазами, он может контролировать все процессы и пользоваться системой управления из любой точки мира, где есть Интернет.

Онлайн-замки позволяют управлять доступом к номерам с помощью цифровых ключей (кодов доступа) или смарт-карт (брелоки, карты, браслеты, метки). Владельцы отеля или топ-менеджеры могут удаленно управлять разрешениями доступа для гостей и персонала, добавлять, удалять или изменять их «на лету». Это удобно и экономит время.

100% защита от взлома и копирования системы достигается шифрованием AES128. Информация о доступе хранится в собственной базе данных и может быть отслежена.

В случае утери смарт-карты, можно удаленно отозвать ее права доступа. Это делает онлайн-замки более безопасными. Кроме того, у замков iLocks индивидуальная система шифрования. Они также имеют функцию сигнализации о попытках несанкционированного доступа.

Также присутствует элемент контроля за персоналом, защита от «левых» заселений и удобная аналитика. Онлайн-замки обеспечивают большую автоматизацию - они предоставляют информацию о состоянии комнаты, сигнализируют о внештатных ситуациях, а также предлагают дополнительные функции, такие как управление энергопотреблением.

Интеграция системы iLocks с PMS отеля позволяет автоматизировать процессы управления доступом к номерам или другим локациям, что значительно повышает эффективность работы персонала и обеспечивает безопасность для гостей. Теперь все операции с гостевыми картами можно выполнять в единой системе, сокращая время и усилия, затрачиваемые на управление этими процессами.

Программно-аппаратный комплекс iLocks Online формирует отчеты «на лету» по проходам, частоте использования служебных карт, занятых номерах, которые открывались картами, механическими ключами или дистанционно.

Электронные онлайн-замки iLocks работают со следующими форматами доступа: код на кодонаборной сенсорной панели; смарт-карты, браслеты, брелоки, метки; отпечаток пальца; мобильное приложение для смартфона.

Система электронных автономных замков (offline) — это комплекс технологий и устройств, которые позволяют управлять доступом к помещениям и объектам без необходимости подключения к сети или другим внешним источникам данных. Она включает в себя электронные замки, электронные ключи или карты и программное обеспечение для их обслуживания.

Основное преимущество таких систем заключается в простоте, самостоятельности и независимости от внешних сетей. Информация о ключах и доступе хранится непосредственно в памяти замка или на электронных картах.

Система автономных замков имеет свои недостатки и уже морально устарела в век онлайн-технологий, хотя имеет своих поклонников, особенно там, где требуется простая, но надежная система электронных замков. Она менее гибкая в настройке и управлении доступом к номерному фонду, поскольку требуется физическое присутствие при изменении прав доступа для гостей, однако имеет хорошую автономность и аккумуляторы работают до 3 лет без замены.

В итоге, небольшому отелю можно обойтись хоть и устаревшей, но достаточно надежной и традиционной системой офлайн-замков, а если отель расположен на обширной территории или с большим номерным фондом, то система онлайн-замков будет оптимальным выбором. Наличие активной аудитории, предпочитающей использование смартфонов, которые сейчас имеются почти у каждого, безопасность и удобство будут приоритетом в выборе отеля гостями.

«Такие замки не только повышают уровень безопасности и удобства, но и создают впечатление, что ты выбрал правильный отель. Когда я вижу электронную систему управления доступом, я понимаю, что отель следит за последними тенденциями и готов предложить своим гостям лучший и современный сервис», —сказал Дмитрий Елохин, главный редактор портала про отельный бизнес Hotelpresent.ru.

«Когда приезжаешь в отель или апартаменты ночью, конечно, очень удобно получить просто смс с кодом и сразу пройти в свой номер, чем ждать пока найдут твою бронь, всё проверят и подберут тебе номер», — сказала Лукреция Романова, руководитель стартапа про оборудование отелей «Домотельера.рф».