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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
ИКТ 15578
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Германия Тюрингия Эрфурт

Германия - Тюрингия - Эрфурт

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Продан завод оптоволоконных кабелей, построенный в США россиянами 1
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 1
12.09.2008 Открывается первая в мире кафедра по изучению Linux 1
15.01.2008 Психологи реабилитировали геймеров 1
12.01.2005 В Германии борцы за авторские права хотят похоронить производителей ПК 1
26.11.2002 MobilCom сократит треть рабочих мест 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Mobilcom 93 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Microsoft Corporation 25838 1
SAP SE 5624 1
Freenet AG - freenet.de AG 24 1
Fujitsu 2109 1
Oracle Corporation 7099 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 37 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8734 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1925 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 376 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3801 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2065 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2605 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18459 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 1
Офисные приложения - Редактор презентаций - Presentation Editor 23 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4915 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 590 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9387 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28476 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
Linux OS 11616 2
Microsoft Windows 16965 2
Microsoft Windows NT 890 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 30 1
Nuvia Phoenix 147 1
Microsoft Office 4205 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 676 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 285 1
Apache OpenOffice 491 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1026 1
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
Joeckel Sven - Йокель Свен 1 1
Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 1
Hepp Andreas - Хепп Андреас 1 1
Новодворский Алексей 114 1
Смирнов Алексей 271 1
Германия - Федеративная Республика 13275 5
Земля - планета Солнечной системы 10893 2
Европа 25010 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Германия - Бавария 73 2
Германия - Гамбург 185 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 20 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Германия - Бавария - Аугсбург 19 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дортмунд 13 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 653 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 223 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 452 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10949 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1426 1
Профсоюз - Профессиональный союз 294 1
НКО - Некоммерческая организация 642 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3904 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Der Standard 3 1
Die Welt 80 1
Telecom.paper 194 1
ZDnet 665 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8655 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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