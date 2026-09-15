Индексная книга (каталог) CNews*
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Германия Тюрингия Эрфурт
СОБЫТИЯ
|15.09.2026
|Продан завод оптоволоконных кабелей, построенный в США россиянами 1
|08.06.2020
|Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 1
|12.09.2008
|Открывается первая в мире кафедра по изучению Linux 1
|15.01.2008
|Психологи реабилитировали геймеров 1
|12.01.2005
|В Германии борцы за авторские права хотят похоронить производителей ПК 1
|26.11.2002
|MobilCom сократит треть рабочих мест 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Германия и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 37 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
|Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
|Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
|Joeckel Sven - Йокель Свен 1 1
|Bishoff Bernd - Bischoff Bernd - Бишофф Бернд 10 1
|Hepp Andreas - Хепп Андреас 1 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Смирнов Алексей 271 1
|Der Standard 3 1
|Die Welt 80 1
|Telecom.paper 194 1
|ZDnet 665 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.