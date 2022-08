Китайцы обвинили Microsoft в плагиате и краже технологий антивируса

Китайский разработчик антивирусов Qihoo 360 обвинил Microsoft в копировании ее технологий для дальнейшего использования в своих ИБ-приложениях. Конкретных примеров Qihoo 360 не привела. Компания известна подобными обвинениями в адрес других компаний. В некоторых случаях дело доходило до суда. Microsoft на выпад Qihoo 360 не реагирует.

США «крадут» у Китая

Основатель китайской компании Qihoo 360 Чжоу Хунъи (Zhou Hongyi) обвинил Microsoft в копировании его разработок, пишет Softpedia. Qihoo 360 занимается созданием технологий и программ для информационной безопасности, в том числе и антивирусов.

По словам главы Qihoo 360, нет никаких сомнений в том, что современные ИБ-решения Microsoft выделяются высоким уровнем качества. Но связано это исключительно с тем, что софтверный гигант копирует идеи, реализованные в продуктах самой Qihoo 360.

Свое заявление основатель и соучредитель Qihoo 360 сделал на конференции по безопасности в Интернете (Internet Security Conference 2022), состоявшейся в конце июля 2022 г. Он подчеркнул, что Microsoft «копирует Qihoo 360, имитирует Qihoo 360 Safe Center и создает компьютерного дворецкого Майкрософт» (Microsoft is copying Qihoo 360, imitating the Qihoo 360 Safe Center, and creating a Microsoft computer butler).

Чжоу Хунъи, основатель Qihoo 360

Qihoo 360 известна в первую очередь своим программным обеспечением для обеспечения информационной безопасности. Также в ее распоряжении есть магазин мобильных приложений и собственная поисковая система.

Никаких доказательств

Чжоу Хунъи продолжил утверждать, что Microsoft использует наработки Qihoo 360 в своих продуктах, и после конференции. Он заявил журналистам, что Microsoft как технологический гигант «извлекает уроки из концепции Qihoo 360 в области безопасности». По его словам, подобное доказывает, что концепция Qihoo 360 «относительно продвинута и находится на правильном пути».

Основатель Qihoo 360 добавил также, Microsoft копировала технологии, используемые в бесплатных антивирусных сервисах Qihoo 360. По его мнению, именно это в итоге сыграло ключевую роль в том, чтобы Microsoft стала «самой могущественной компанией по обеспечению безопасности в США».

Заявления Чжоу Хунъи, сделанные на Internet Security Conference 2022 и после завершения мероприятия, не были подкреплены никакими прямыми доказательствами. Глава китайской ИБ-компании не привел ни единого примера, подтверждающего его слова.

Microsoft не комментирует слова Чжоу Хунъи

Вместо этого он сказал: «Я должен уточнить, что я не бомбардирую Microsoft, а на самом деле выражаю свою признательность компании». «В цифровую эпоху только компании, ориентированные на пользовательский сегмент рынка, могут хорошо справляться с безопасностью, потому что у них много пользователей и они могут размещать большие данные в облаке для анализа безопасности, – добавил он. – Я думаю, что Qihoo 360 и Microsoft – компании, ориентированные на будущее».

Бывшие партнеры

К моменту выхода материала корпорация Microsoft не реагировала на слова Чжоу Хунъи. Меж тем, у компаний есть опыт партнерства и обмена технологиями.

Летом 2014 г. Microsoft и Qihoo 360 подписали соглашение «сотрудничестве в области мобильных интернет-продуктов» и «обмене технологиями в области искусственного интеллекта». Об этом сообщило официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на Microsoft Search Technology Center Asia.

Объединение с Qihoo происходило на фоне того, как Microsoft боролась с пристальным вниманием к себе со стороны правительства Китая и государственных предприятий по поводу безопасности своих продуктов. В частности, она наряду с Apple и Google была обвинена государственными СМИ Китая в сотрудничестве с правительством США в области кибершпионажа, что вызвало у КНР сомнения в безопасности их продуктов.

Microsoft и Qihoo на тот момент отказались комментировать партнерство. Как долго оно продлилось, остается неизвестным.

Скандально известная компания

Компания, учредитель которой обвинил Microsoft в копировании ее идей, была основана летом 2005 г. в Лондоне (Великобритания). Головной офис Qihoo 360 находится в Пекине (КНР).

В список творений Qihoo 360 входит, помимо прочего, антивирусное программное обеспечение 360 Safeguard и 360 Mobile Safe. Также у нее есть веб-браузер 360 Secure Browser с расширенными функциями безопасности и магазин мобильных приложений 360 Mobile Assistant. В 2012 г. компания запустила поисковую систему so.com, для конкуренции с Baidu, самым известным поисковиком в Китае.

Qihoo 360 известна еще и тем, что является совладельцем компании Opera Software – разработчика известного в России и в мире браузера Opera. Opera Software в 2016 г. купил консорциум китайских инвесторов во главе с компаниями Qihoo 360 и Beijing Kunlun за сумму, эквивалентную $600 млн.

В мае 2020 г. Qihoo 360 в числе множества других китайских компаний оказалась в «черном списке» Бюро промышленности и безопасности США по соображениям национальной безопасности.

Qihoo 360 известна еще и как организатор многочисленных судебных процессов против крупных компаний, якобы из-за недобросовестной конкуренции. Она подавала иски, в том числе, против Tencent и Baidu.

Вместе со всем этим Qihoo 360 неоднократно вовлекалась в скандалы вокруг приватности и конфиденциальности. В числе прочего, компанию обвиняли в скрытом (несанкционированном) сборе информации с устройств пользователей, на которых установлен ее софт.

Например, в начале 2020 г. выяснилось, что корейская компания Samsung встраивала в свои новые смартфоны софт Qihoo 360, который было невозможно удалить. ПО могло отсылать пользовательские данные на китайские серверы, а у китайских властей был потенциальный доступ к этой информации