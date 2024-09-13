Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты

Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной лентыЗначительное количество цифровых мастер-копий музыкальных дорожек, записанных на жесткие диски в 90-е годы XX века для последующего длительного хранения, может быть утрачено навсегда – каждый пятый такой диск оказывается неработоспособным к моменту, когда появляется необходимость извлечь из него аудиоданные, следует из статистики Iron Mountain. Отказ от десятилетиями применявшейся для этих целей магнитной ленты на поверку, возможно, оказался не самым лучшим решением.
Звукозаписывающей индустрии пора искать замену HDD
Накопители на жестком магнитном диске (HDD) не оправдали ожидания индустрии звукозаписи в вопросах надежности. Как показало время, HDD подходят для длительного хранения мастер-записей не лучше широко применявшейся в прошлом магнитной ленты.
По данным американской компании Iron Mountain, которая оказывает услуги по архивному хранению данных, в том числе представителям звукозаписывающей индустрии, примерно 20% жестких дисков, которые были приобретены ее клиентами в 1990-е годы и затем попали в руки ее специалистов, оказываются совершенно неработоспособными. Как отмечает Ars Technica, данная статистика должна выступить своего рода тревожным звоночком для отрасли звукозаписи.
«В нашей работе, если мы обнаруживаем внутреннюю проблему с форматом, имеет смысл дать об этом знать всем», – заявил в разговоре с изданием Mix Роберт Кошела (Robert Koszela), глобальный директор по развитию студий и стратегическим инициативам в Iron Mountain. – Это может прозвучать как рекламный ход [с нашей стороны], но это не так. Это призыв к действию».
Недостатки магнитной ленты
На протяжении последних десятилетий жесткие диски наряду с цифровыми инструментами для обработки и сведения фонограмм интенсивно набирали популярность и в итоге существенно потеснили традиционные аналоговые средства, в том числе накопители в виде магнитной ленты на катушке, в соответствующей нише.
В числе недостатков пленки, которые подтолкнули профессионалов отрасли к поискам альтернатив – ею впоследствии стали HDD – присущая ей деградация со временем под влиянием факторов среды, в результате которой хранящиеся на ней записи существенно теряют в качестве или вовсе оказываются неподдающимися восстановлению. К примеру, к деградации ленты могут приводить разрушение связующего вещества (Binder Degradation), которое удерживает магнитные частицы на ее поверхности, или деформация гибкой основы, производимой из синтетических материалов (Substrate Deformation).
Кроме того, к минусам магнитной ленты можно отнести ее слабую устойчивость к повышенным температурам, не говоря уже о способности переживать близость к источникам открытого огня. В 2008 г. на территории студии Universal в США произошло возгорание, в результате которого, по данным The New York Times, было уничтожено от 118 тыс. до 175 тыс. архивных мастер-лент, принадлежавших Universal Music Group (UMG). Среди них были и оригинальные записи выступлений исполнителей, признанных мировым достоянием. В UMG пытались оспорить приведенные газетой цифры, однако тогдашний гендиректор компании Люсиан Грейндж (Lucian Grainge) признал, что «потеря даже одного образца архивного материала вызывает печаль».
Изъяны HDD и хранения в «цифре»
Как показало время, не лишены изъянов и более современное оборудование, такое как жесткие диски. Во-первых, большинство HDD изначально не предназначено для долговременного хранения данных, ярким свидетельством чего является печальная статистика Iron Mountain. Кроме того, жесткий диск является сложным электронно-механическим устройством, состоящим из, магнитных пластин, собственно выполняющих функцию носителя, и компонентов, обеспечивающих доступ компьютера к содержимому пластины (контроллер, набор головок для считывания и записи информации, электромотор) – выход из строя едва ли не любого из этих составляющих ведет к практически гарантированной потере доступа к утрате хранящейся на диске информации.
В компании Iron Mountain утверждают, что располагают возможностями по извлечению данных из любого винчестера – главное, чтобы «диск вращался и не был поврежден». Однако, как отмечает Ars Technica, сегодня многие звукозаписывающие студии и музыканты, обращающиеся к архивным записям в поисках оригиналов для последующего ремастеринга, сталкиваются с тем, что нынешнее состояние соответствующих HDD-носителей не удовлетворяет этим критериям – причем даже в случаях, когда накопители провели несколько лет в условиях влажности и температуры, соответствующих отраслевым стандартам.
«Очень грустно видеть, как проект приносит в студию жесткий диск в корпусе, который выглядит совсем как новый, с оберткой и всеми бирками из магазина, где он был приобретен, – говорит Кошела. – Рядом с ним корпус с диском безопасности. Все в порядке. И оба они – кирпичи».
Другая, менее очевидная проблема архивирования музыкальных данных в цифровом формате, вытекает из специфики хранения информации с использованием компьютеров в целом. Данные любого типа, в том числе музыкальные, могут храниться в различных форматах, некоторые из которых впоследствии выйдут из употребления, а заброшенное разработчиком ПО для работы с ними окажется неработоспособным на современных компьютерах. Таким образом, несмотря на физическую сохранность данных, их восстановление к пригодному для тиражирования и прослушивания виду может оказаться затруднительным или даже близким к невозможному.
Магнитная лента не теряет актуальности. HDD разочаровывают
Американский облачный провайдер Backblaze годами собирает статистику отказов HDD и регулярно публикует ее. В своем отчете, опубликованном в августе 2024 г., компания сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая частота отказов» (annualized fail rate, AFR).
Ленточные накопители стандарта LTO, предназначенные для долговременного хранения данных, по-прежнему пользуются спросом. В мае 2024 г. CNews писал, что в 2023 г. совокупная емкость поставленных на рынок LTO-картриджей составила впечатляющие 152,9 эксабайта (ЭБ). Американские HPE, IBM и Quantum – единственные три поставщика LTO.
Производители связывают повышенный спрос на свои ленты с искусственным интеллектом, который трио описало как своего рода рабочую нагрузку, которая порождает неструктурированные данные и может «привести к увеличению требований к хранению и затратам».