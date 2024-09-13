Мировая индустрия звукозаписи в опасности. Виноваты «скоропортящиеся» жесткие диски, оказавшиеся не лучше магнитной ленты

Звукозаписывающей индустрии пора искать замену HDD

Накопители на жестком магнитном диске (HDD) не оправдали ожидания индустрии звукозаписи в вопросах надежности. Как показало время, HDD подходят для длительного хранения мастер-записей не лучше широко применявшейся в прошлом магнитной ленты.

По данным американской компании Iron Mountain, которая оказывает услуги по архивному хранению данных, в том числе представителям звукозаписывающей индустрии, примерно 20% жестких дисков, которые были приобретены ее клиентами в 1990-е годы и затем попали в руки ее специалистов, оказываются совершенно неработоспособными. Как отмечает Ars Technica, данная статистика должна выступить своего рода тревожным звоночком для отрасли звукозаписи.

«В нашей работе, если мы обнаруживаем внутреннюю проблему с форматом, имеет смысл дать об этом знать всем», – заявил в разговоре с изданием Mix Роберт Кошела (Robert Koszela), глобальный директор по развитию студий и стратегическим инициативам в Iron Mountain. – Это может прозвучать как рекламный ход [с нашей стороны], но это не так. Это призыв к действию».



Недостатки магнитной ленты

На протяжении последних десятилетий жесткие диски наряду с цифровыми инструментами для обработки и сведения фонограмм интенсивно набирали популярность и в итоге существенно потеснили традиционные аналоговые средства, в том числе накопители в виде магнитной ленты на катушке, в соответствующей нише.

В числе недостатков пленки, которые подтолкнули профессионалов отрасли к поискам альтернатив – ею впоследствии стали HDD – присущая ей деградация со временем под влиянием факторов среды, в результате которой хранящиеся на ней записи существенно теряют в качестве или вовсе оказываются неподдающимися восстановлению. К примеру, к деградации ленты могут приводить разрушение связующего вещества (Binder Degradation), которое удерживает магнитные частицы на ее поверхности, или деформация гибкой основы, производимой из синтетических материалов (Substrate Deformation).

Кроме того, к минусам магнитной ленты можно отнести ее слабую устойчивость к повышенным температурам, не говоря уже о способности переживать близость к источникам открытого огня. В 2008 г. на территории студии Universal в США произошло возгорание, в результате которого, по данным The New York Times, было уничтожено от 118 тыс. до 175 тыс. архивных мастер-лент, принадлежавших Universal Music Group (UMG). Среди них были и оригинальные записи выступлений исполнителей, признанных мировым достоянием. В UMG пытались оспорить приведенные газетой цифры, однако тогдашний гендиректор компании Люсиан Грейндж (Lucian Grainge) признал, что «потеря даже одного образца архивного материала вызывает печаль».

Изъяны HDD и хранения в «цифре»

Как показало время, не лишены изъянов и более современное оборудование, такое как жесткие диски. Во-первых, большинство HDD изначально не предназначено для долговременного хранения данных, ярким свидетельством чего является печальная статистика Iron Mountain. Кроме того, жесткий диск является сложным электронно-механическим устройством, состоящим из, магнитных пластин, собственно выполняющих функцию носителя, и компонентов, обеспечивающих доступ компьютера к содержимому пластины (контроллер, набор головок для считывания и записи информации, электромотор) – выход из строя едва ли не любого из этих составляющих ведет к практически гарантированной потере доступа к утрате хранящейся на диске информации.

В компании Iron Mountain утверждают, что располагают возможностями по извлечению данных из любого винчестера – главное, чтобы «диск вращался и не был поврежден». Однако, как отмечает Ars Technica, сегодня многие звукозаписывающие студии и музыканты, обращающиеся к архивным записям в поисках оригиналов для последующего ремастеринга, сталкиваются с тем, что нынешнее состояние соответствующих HDD-носителей не удовлетворяет этим критериям – причем даже в случаях, когда накопители провели несколько лет в условиях влажности и температуры, соответствующих отраслевым стандартам.

«Очень грустно видеть, как проект приносит в студию жесткий диск в корпусе, который выглядит совсем как новый, с оберткой и всеми бирками из магазина, где он был приобретен, – говорит Кошела. – Рядом с ним корпус с диском безопасности. Все в порядке. И оба они – кирпичи».

Другая, менее очевидная проблема архивирования музыкальных данных в цифровом формате, вытекает из специфики хранения информации с использованием компьютеров в целом. Данные любого типа, в том числе музыкальные, могут храниться в различных форматах, некоторые из которых впоследствии выйдут из употребления, а заброшенное разработчиком ПО для работы с ними окажется неработоспособным на современных компьютерах. Таким образом, несмотря на физическую сохранность данных, их восстановление к пригодному для тиражирования и прослушивания виду может оказаться затруднительным или даже близким к невозможному.

Магнитная лента не теряет актуальности. HDD разочаровывают

Американский облачный провайдер Backblaze годами собирает статистику отказов HDD и регулярно публикует ее. В своем отчете, опубликованном в августе 2024 г., компания сделала акцент на том, что находящиеся в ее собственности винчестеры стали ощутимо чаще выходить из строя – то есть выросла так называемая «годовая частота отказов» (annualized fail rate, AFR).

Ленточные накопители стандарта LTO, предназначенные для долговременного хранения данных, по-прежнему пользуются спросом. В мае 2024 г. CNews писал, что в 2023 г. совокупная емкость поставленных на рынок LTO-картриджей составила впечатляющие 152,9 эксабайта (ЭБ). Американские HPE, IBM и Quantum – единственные три поставщика LTO.

Производители связывают повышенный спрос на свои ленты с искусственным интеллектом, который трио описало как своего рода рабочую нагрузку, которая порождает неструктурированные данные и может «привести к увеличению требований к хранению и затратам».