«Лента» запустила мобильную навигацию в 150 гипермаркетах

Мультиформатная розничная сеть «Лента» запустила мобильную навигацию. Во время тестирования средний чек покупателей, использовавших опцию, вырос на 1,6%.

«Лента» внедрила новую функцию в мобильное приложение для покупателей. Теперь они могут видеть «адрес» товара, который состоит из номеров ряда и стеллажа. Координаты обозначаются на торговом оборудовании и на полу. Чтобы найти конкретный товар, надо выбрать в приложении адрес гипермаркета, если он не определяется автоматически, интересующий продукт и нажать кнопку «найти товар в магазине». Приложение покажет номер ряда и стеллажа, на котором находится то, за чем пришел покупатель.

Перед массовым запуском компания протестировала навигацию в двух магазинах. За три месяца ею воспользовались более 73 тыс. раз. Она оказалась наиболее популярной у молодых людей и покупателей среднего возраста. Чаще всего они искали товары определённых марок: макароны, креветки королевские, заварочные чайники, вертикальные пылесосы, комплекты постельного белья и виски.

В мае компания внедрила аналогичную мобильную навигацию для сборщиков онлайн-заказов. Благодаря новой функции скорость сборки увеличилась на 4,2%.

Директор по мерчандайзингу и управлению торговым пространством гипермаркетов «Ленты» Марина Андронаки сказала: «Благодаря возможности быстро найти необходимый товар мы увеличили продажи гипермаркетов, в которых проходил пилот. За время тестирования функцией поиска воспользовались 5% покупателей-пользователей мобильного приложения, средний чек которых оказался выше на 1,6%, а конверсия в покупку – больше на 10 процентных пунктов по сравнению с теми клиентами, которые не пользовались опцией. Большинство клиентов оценили опыт позитивно – они быстро находили нужный товар, считают сервис удобным и полезным, готовы рекомендовать его. При этом адресное хранение товара не требует установки дополнительного оборудования».

Адресный поиск товара доступен в 150 гипермаркетах «Ленты». Наибольшее количество магазинов, которые охватит проект, находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. До конца года мобильная навигация заработает во всех гипермаркетах «Ленты».