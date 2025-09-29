Разделы

«Группа Лента» пополнила автопарк новыми электрическими грузовиками

«Группа Лента» приобрела шесть новых электрических грузовиков.

Два новых электрогрузовика начали работу в Санкт-Петербурге и четыре — в Москве. Тесты, которые провели перед вводом в эксплуатацию, подтвердили, что запас хода соответствует операционным потребностям. За 24 часа автомобиль проезжает более 400 километров, его заряжают дважды в сутки на электрозарядных станциях в распределительных центрах.

Водители прошли дополнительное обучение: в течение двух дней с ними в рейсах находился инструктор, который рассказывал об особенностях управления электромобилем, торможения и набора скорости.

Грузовики на электрическом двигателе позволяют снизить затраты на эксплуатацию транспорта. «Группа Лента» планирует наращивать их парк.

