Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Почте Mail» стала доступна лента промокодов и скидок

В «Почте Mail» появился новый раздел «Скидки от партнеров». Пользователи могут воспользоваться обновляемой лентой промокодов и скидок. Специальные предложения предоставлены партнером Promoland. Об этом CNews сообщили представители VK.

Раздел доступен в сервисе «Покупки» — в нем можно находить актуальные предложения от популярных брендов (супермаркетов, магазинов техники и электроники, косметики и др.) прямо в мобильном приложении или в десктопной версии. Каждый промокод сопровождается информацией о размере скидки, сроке действия и условиях применения. Удобный формат карточек позволяет копировать код скидки в один клик и переходить в магазин для ее применения прямо из «Почты Mail».

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Также в разделе «Чеки появился поиск чеков по магазинам. Пользователи смогут найти и посмотреть детализацию по покупке, выбрав магазин, дату, месяц и год. Это позволит находить необходимую информацию среди чеков.

«Мы создаем пространство, где пользователи легко находят всю важную информацию — от чеков и билетов до записей и скидок — то, что легко потерять, но дорого упустить. В ближайших планах — развитие функционала: персонализированные подборки скидок и предложений, которые помогут сэкономить именно там, где это действительно важно. Мы движемся к тому, чтобы сделать сервис еще точнее, удобнее и полезнее для каждого», — сказал Александр Суровов, руководитель продуктового направления «Покупки Mail».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153