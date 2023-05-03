Зрители «VK видео» получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер

«Вконтакте» представляет обновление «VK видео» для мобильных браузеров на iOS и Android. Пользователям любых устройств стала доступна новая витрина с улучшенными рекомендациями, обновленный плеер и поисковая модель с продвинутой системой орфографии, а также раздел для автора контента с возможностью быстрой загрузки видео и другие функции. Дизайн интерфейса полностью обновлен, упрощена навигация по разделам. Об этом CNews сообщили представители VK.

На обновленной витрине мобильной версии «VK видео» доступно все разнообразие профессионального и PUGC-контента платформы: фильмы, сериалы, шоу, контент от блогеров, трансляции. Появилась отдельная вкладка «Для вас», на которую попадает подобранный рекомендательными алгоритмами контент. Также пользователи могут увидеть в мобильной версии свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

Новый плеер обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства и состояния сети. В версии для мобильных браузеров также появилась возможность загружать видео — поддерживается загрузка в 4К и 60 FPS.

Находить самый востребованный и релевантный контент помогут обновленные поисковые алгоритмы платформы. С помощью продвинутой системы проверки орфографии поиск определяет опечатки и предлагает подсказки при вводе запроса. В результате доработок поиск стал быстрее и точнее, а качественный, релевантный и захватывающий контент сможет быстрее найти своих зрителей.

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Марина Краснова, СЕО «Вконтакте» и «VK видео»: «Все технические решения нашей команды направлены на то, чтобы пользователи максимально быстро получали доступ к интересующему видео — в любой ситуации, на любом устройстве. Для этого мы постоянно развиваем технологии доставки контента, CDN и плеер, а также совершенствуем ML-инструменты в поиске и рекомендациях. Непрерывно оцениваем эффективность наших моделей поиска и рекомендаций, добавляем новые факторы в работу нейросетей, чтобы свежий и качественный контент быстрее находил свою аудиторию».

Федор Ежов, директор по видеосервисам VK: «Значительная часть нашей аудитории предпочитает использовать для просмотра роликов, фильмов и сериалов мобильную версию «VK видео». Мы упрощаем доступ к нашей платформе и петабайтам контента для всех категорий зрителей. Теперь в любой версии «VK видео» на всех устройствах пользователям доступны максимально широкие функции для постинга и просмотра контента, библиотеку которого мы регулярно пополняем эксклюзивами и премьерами от топовых блогеров и других производителей профессионального видеоконтента».