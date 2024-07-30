Продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли во II квартале 2024 года на 140%

Во II квартале 2024 года продажи умных телевизоров «Яндекса» выросли на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это продажи собственных умных телевизоров «Яндекса» с «Алисой», «ТВ Станций» и «ТВ Станций Про» — без учета партнерских устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

«Яндекс» развивает два направления в сегменте умных телевизоров: это разработка собственной операционной платформы и производство «ТВ Станций». По итогам второго квартала доля телевизоров на платформах «Яндекса» — YaOS и YaOS X — на российском рынке составила около 20%. Количество активных телевизоров на этих платформах достигает 3,6 млн в месяц. Это умные телевизоры «Яндекса» и устройства партнеров.

«Яндекс» делает ставку на развитие ИИ внутри своих моделей телевизоров. Технологии искусственного интеллекта позволяют улучшать качество изображения, совершенствовать голосовое управление и алгоритмы рекомендаций.

В 2024 г. «Яндекс» планирует расширить масштабы производства и модельный ряд «ТВ Станций», в том числе выпустить более бюджетные модели.