В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег

Сбербанк объявил о том, что теперь запрашивать деньги у клиентов можно в «Диалогах» мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Функция «Запросы денег» позволит избежать неловких переписок в мессенджерах или разговоров при личных встречах.

До этого функция «запроса денег» уже существовала в приложении, но теперь ее сценарий и дизайн стали более удобным и комфортным. Пользователю достаточно открыть «Диалоги» и выбрать любого человека из списка. Если у другого установлен «Сбербанк онлайн» — можно запросить нужную сумму в чате.

Исследования банка показали, что люди часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится запрашивать деньги. Это естественный процесс, который, однако, может быть связан с некоторыми межличностными или техническими проблемами. Банк решил оба этих вопроса, добавив функцию запроса денег в «Диалоги».

«Добавив возможность запрашивать деньги в Диалогах мобильного приложения, мы сделали этот процесс более быстрым и удобным для наших клиентов. Теперь напомнить о необходимости перевода денег можно прямо в приложении банка, не используя другие мессенджеры или телефонные звонки, - сказал Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.