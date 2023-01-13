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«Альфа-банк» первым из банков присоединился к пилоту отправки уведомлений клиентам в «VK мессенджере»

VK и «Альфа-банк» объединили усилия для развития банкинга в мессенджерах. Компании проводят пилотный проект по отправке бесплатных уведомлений клиентам в «VK мессенджере». «Альфа-банк» стал первым российским банком, кто присоединился к пилоту. Об этом CNews сообщили представители VK.

Сервис расширит возможности получения уведомлений от банка для клиентов. На старте проекта клиенты начали получать сообщения о готовности дебетовой или кредитной карты. «VK мессенджер» позволяет общаться с банком в привычной для пользователей среде и обеспечивать надежную защиту данных клиентов.

Сообщения приходят пользователям от официального сообщества «Альфа-банка» «Вконтакте». Первые тесты уже показали высокие результаты вовлеченности клиентов.

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