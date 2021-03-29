Спецпроекты

Госуслуги подключат к «Почте России»

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Владимир Бахур
Минцифры планирует запустить на Портале госуслуг эксперимент с сервисом информирования граждан и организаций о направлении им юридически значимых электронных сообщений и документов. Итоги эксперимента будут подведены после 1 сентября 2022 г.

Цифровая доставка уведомлений

На Едином портале госуслуг (ЕПГУ) будет протестирована услуга информирования граждан об электронных сообщениях или документах, направленных в их адрес госорганами. Проект соответствующего постановления Правительства размещен Минцифры на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

В рамках эксперимента, который предлагается провести с 1 июня 2021 г. по 1 сентября 2022 г., граждане и компании, зарегистрированные на госуслугах, смогут не только получить информацию о направленных им уведомлениях, но также ознакомиться с содержанием таких уведомлений без регистрации в инфосистеме почтовой связи, дачи согласия на получение уведомлений, посещения почтовых отделений или совершения каких-либо других дополнительных действий.

Проект подготовлен Минцифры в порядке инициативы для «апробации методических и организационно-технических решений», отмечается в пояснительной записке. По итогам эксперимента предполагается оценка результатов с предоставлением доклада в Правительство на предмет совершенствования нормативно-правового регулирования соответствующих отношений. Предлагаемое решение, по оценке Минцифры, будет «способствовать увеличению объема электронных коммуникаций органов и организаций с гражданами и организациями», а также упростит и ускорит получения уведомлений, отмечается в документе.

Без посещения отделения почты

Действующая практика направления уведомлений с использованием почтовой связи при пересылке юридически значимых сообщений или документов подразумевает использование простых и заказных почтовых отправлений в форме электронного документа с использованием инфосистемы федеральной почтовой связи – «Почты России», отмечается в пояснительной записке к проекту.

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На Госуслугах появится сервис для уведомления о направлении юридически значимых электронных сообщений и документов

В настоящее время ежегодно через ГИС «Почты России» отправляется порядка 131 млн электронных писем, из них в электронной форме доставляется примерно 10%. Всего по оценке ведомства на 2020 г. госорганами ежегодно отправлялось гражданам и организациям порядка 520 млн писем.

Общее число пользователей ГИС «Почты России», давших согласие на получение писем в электронной форме, оценивается в 2,7 млн, что составляет менее 3% от всего количества пользователей портала госуслуг (порядка 75 млн).

По оценке Минцифры, предлагаемое решение будет способствовать увеличению объема электронных коммуникаций органов и организаций с гражданами и организациями, а также позволит упростить и ускорить процедуру получения информации о направленных им уведомлений, повысить эффективность соответствующего взаимодействия.

Запуск эксперимента на портале госуслуг станет формой дополнительного сервиса по информированию зарегистрированных граждан и организаций о направлении в их адрес уведомлений от адресатов, при этом пересылка писем с уведомлениями будет осуществляться в установленном законами порядке в электронном или бумажном виде, отмечается в документе.

Виртуализация приходит в SAN
Инфраструктура

В проекте постановления отдельно отмечается, что факт доставки и вручения уведомлений, влекущих возможные гражданско-правовые последствия для адресатов, не планируется в рамках предлагаемой юридической и организационной структуры эксперимента привязывать к получению соответствующей информации гражданином или организацией с использованием госуслуг.

В дополнение, пользователи ЕПГУ также смогут отказаться от получения на портале госуслуг таких уведомлений.

Оцифровка взаимодействия с госорганами

На портале госуслуг уже много лет действует сервис «Госпочта». О его запуске CNews сообщил еще в начале 2013 г. Из описания сервиса следует, что он предназначен для получения пользователями госуслуг электронных уведомлений и заказных писем от госорганов.

В феврале 2020 в CNews рассказывал о внесенном в Госдуму законопроекте о государственной электронной почте, которая использовалась бы физическими и юридическими лицами для переписки с органами власти. Однако инициатива так и не пошла в работу: через месяц документ вернулся авторам без заключения Правительства.

В мае 2020 г. CNews сообщил о подготовленном Минцифры законопроекте, предлагавшем проведение эксперимента с целью приравнять документы, подписанные на портале госуслуг неквалифицированной электронной подписью, к бумажным документам с собственноручной подписью.

В октябре 2020 г. CNews рассказал о поручении Президента России Владимира Путина Правительству о том, что все массовые социально значимые госуслуги в России должны быть переведены в электронный формат к началу 2023 г. Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин, при этом докладывать о ходе выполнения поручения Правительству необходимо раз в полгода начиная с 1 января 2021 г.



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