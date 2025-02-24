«Диасофт» обновил продукт для автоматизации выплат и уведомлений по корпоративным действиям

Компания «Диасофт» продолжает развивать продукт «Корпоративные действия», входящий в состав решения «Депозитарий». Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных действий (КД) эмитентов: от информирования депонентов до распределения денежных средств и ценных бумаг. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Специалисты компании «Диасофт» расширили возможности продукта в части информирования о корпоративных действиях. Теперь продукт предоставляет возможность направлять держателям акций информацию, поступившую из вышестоящего депозитария, и произвольную информацию по реестру держателей ценных бумаг.

Для информирования о корпоративных действиях продукт также позволяет: осуществлять e-mail рассылку о событиях для держателей ценных бумаг; вести протокол отправки уведомлений, в котором можно увидеть текст и получателя письма; автоматически регистрировать исходящие документы в депозитарии по каждому отправленному письму.

Обновления коснулись продукта и в части выплат доходов по корпоративным действиям. В новой версии продукта «Корпоративные действия» поддержан следующий функционал: расчет плановых сумм выплат как в целом по эмитенту, так и по держателям ценных бумаг; выполнение пропорционального распределения доходов, полученных от эмитента, на держателей ценных бумаг; интеграция с налоговым сервисом для расчета сумм налога к удержанию.

Продукт «Корпоративные действия» реализован в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт.