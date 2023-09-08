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Онлайн-сервисы для электронной отчетности и документооборота от компании «Такском» можно использовать с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания «Такском», которая специализируется на разработке систем электронного документооборота и сервисов для представления отчетности в госорганы, а также оказывает услуги удостоверяющего центра и оператора фискальных данных, сообщают о завершении тестирования совместимости защищенной ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и приложения «Такском-Агент» 3.1.8. Эксперты провели серию испытаний программного стека, уделив особое внимание корректности работы встроенных в платформу механизмов защиты: замкнутой программной среды, гарантированного затирания удаляемых данных. Специалисты удостоверились, что все компоненты совместного решения работают в штатном режиме, и пользователям в полной мере доступен их функционал. В результате продукт компании «Такском» был официально сертифицирован в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ПО «Такском-агент» — это приложение-посредник между компьютером пользователя и «Онлайн-спринтером» и «Такском-файлером». Решение выполняет криптографические операции (подписание документов, проверку электронной подписи, шифрование и расшифровку), автозагрузку файлов в онлайн-сервисы, а также настройку рабочего места для полноценного их применения.

«Онлайн-спринтер» и «Такском-файлер» работают через браузер в любой ОС, и дополнительные настройки для этого не нужны. Однако, чтобы с помощью электронной подписи проходить авторизацию и заверять отправляемые и получаемые документы, требуется использовать криптопровайдер «Криптопро», а с ним «Такском-файлер» и «Такском-спринтер» взаимодействуют только через «Такском-агент», который позволяет обоим продуктам обращаться к «Криптопро» и получать данные электронной подписи.

«Состоявшаяся сертификация подтверждает, что клиенты «Такскома», перешедшие или планирующие перейти на ОС Astra Linux, могут продолжать работать с привычными им сервисами без всяких ограничений», — сказал Антон Маленков, руководитель управления развития и поддержки технологий департамента технического развития и разработки компании «Такском».

«Сертификация «Такском-агента» — это важная новость для множества российских организаций, которые пользуются «Такском-файлером» для внутреннего документооборота или представляют отчетность в контролирующие органы через «Онлайн-спринтер». Теперь мы на 100% гарантируем, что оба сервиса корректно работают у пользователей ОС Astra Linux: с помощью утилиты «Такском-агент» можно и успешно проходить авторизацию, и полноценно работать с электронной подписью. Более того, пользователи нашей ОС, применяющие в работе онлайн-сервисы компании «Такском», имеют важное преимущество: благодаря встроенным в Astra Linux СЗИ обеспечивается очень высокая степень информационной безопасности, что критично для организаций, которые имеют дело с разного рода конфиденциальными сведениями», — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Такском» создает сервисы для электронных документооборота и представления отчетности с 2000 г., а также является оператором фискальных данных (ОФД) и удостоверяющим центром, выпускающим электронные подписи. Экосистема ИТ-сервисов ООО «Такском» помогает бизнесу снижать издержки, ускорять и упрощать рабочие процессы. За счет многопрофильности «Такском» закрывает потребности бизнеса любой отрасли и размера: от киоска до холдинга. Программными продуктами вендора пользуются свыше 2,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. Пять лет подряд (2019-2023 гг.) ОФД «Такском» занимает в рейтинге CNews Analytics второе место в стране по числу подключенных касс.

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