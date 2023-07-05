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Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

Docrobot, разработчик SaaS-сервисов и оператор информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД), успешно протестировал роуминг с операторами «Такском» и Ediweb и обменялся с ними обязательными титулами электронной транспортной накладной (ЭТрН).

Технология роуминга позволяет контрагентам, подключенным к разным операторам, легко передавать друг другу документы и данные.

Операторы протестировали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула.

Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). По той же схеме титулами обменялись Docrobot и «Такском». Отправка и обработка сведений были успешно произведены со стороны всех участников.

Следующим этапом идёт тестирование в тройках: это позволит запустить сценарий, в котором каждый из участников обмена подключён к своему провайдеру. Также в планах — добавить возможность работы с дополнительными титулами, предназначенными для фиксации стоимости, замены водителя и автомобиля.

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После завершения тестирования между операторами, к проекту подключатся клиенты, готовые на практике оценить схему обмена документами. Пока в эксперименте участвуют четыре оператора, в числе которых — Docrobot.

Запуск роуминга происходит в рамках полномасштабной цифровизации логистики, стартовавшей в 2020 г. с эксперимента Минтранса. Сейчас ФНС России рассматривает возможность сделать наличие роуминга при обмене электронными перевозочными документами (ЭПД) обязательным условием аккредитации операторов.

Анастасия Попченкова, руководитель направления электронных перевозочных документов (ЭПД) в Docrobot, сказала: «Запуск пилотного роумингового обмена — важный шаг для цифровизации логистики, который поможет упростить и упорядочить документооборот в автомобильных грузоперевозках, сделать доступными больше сценариев обмена и расширить круг контрагентов. Кроме того, технология позволит бо́льшему количеству компаний перевести перевозочные документы в электронный формат и выбрать для работы оператора, который точно соответствует ожиданиям и критериям».

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